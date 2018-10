Ulandsbistand skal rettes mere mod erhverv og grøn vækst, lyder det fra regeringen før topmøde i København.

København. Slut med snak. Det er tid at handle, hvis vi skal bremse klimakatastrofer og nå FN's verdensmål om at udrydde sult og sikre anstændige levevilkår for Jordens fattige.

Derfor er det nødvendigt at danne nye partnerskaber for grøn vækst. Der er ikke ulandsbistand nok til at løse alle klodens udfordringer.

Det er filosofien bag "P4G-topmødet", som regeringen fredag og lørdag holder i København.

Blandt de 500 gæster er stats- og regeringschefer fra Sydkorea, Vietnam, Etiopien og Holland samt en halv snes ministre, virksomheder, udviklingsbanker og ngo'er.

Derimod er der afbud fra Paris' borgmester, Anne Hidalgo, formand for netværket C40, der samler 91 af klodens megabyer.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) annoncerede P4G-topmødet sidste år i New York. P4G står for "Partnering for Green Growth and the Global Goals" (Partnerskaber om Grøn Vækst og FN's Verdensmål).

Idéen er at danne offentligt-private partnerskaber, så myndigheder, virksomheder og organisationer går sammen om grønne projekter.

Lars Løkke skitserer opgaven således:

- 17 verdensmål skal vi nå i 2030, og man har regnet ud, at det koster 12 billioner dollar. Det kræver simpelthen, at vi får dem, der laver lovene, dem, der planlægger byerne, og dem, der laver teknologien, bragt sammen.

Blandt deltagende virksomheder er verdens største fødevareproducent, Unilever, Siemens, Dell, Carlsberg, Mærsk og Vestas.

Regeringen har afsat 225 millioner kroner over fem år til P4G-initiativet, der gerne skal vokse og brede sig.

I en såkaldt partnerskabsfond kan der søges støtte op til en million dollar til projekter. Der er kommet over 450 ansøgninger.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs har over for Altinget beskrevet partnerskaber a la P4G som "et paradigmeskift" i udviklingspolitikken - mindre gavebistand og mere inddragelse af privatsektoren i bæredygtig udvikling.

I ulandsorganisationen Care Danmark siger generalsekretær Rasmus Stuhr Jakobsen, at vi er nødt til at tænke nyt for at indfri FN's verdensmål.

- Her kan den private sektor i høj grad være med til at bidrage og ikke mindst sikre, at disse løsninger er bæredygtige. Men vi må ikke glemme, at det primære formål i udviklingsarbejdet er at bekæmpe fattigdom, ikke at fremme erhvervslivets interesser, siger han.

/ritzau/