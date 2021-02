»Det giver overhovedet ingen mening. Hvorfor må vores børn ikke få lov til at prøve en medicin, der er gratis?«

Sådan siger Chris Nørregaard, far til 11-årige Benjamin, der lider af den sjældne muskelsvindslignende sygdom SMA.

Familien har i årevis – sammen med en række andre SMA-patienter – kæmpet for, at danske børn og unge kan få lov at få medicinen Spinraza. Lægemidlet har hjulpet SMA-patienter verden over med at genvinde og bevare deres færdigheder.

Men Danmark har som det eneste land i Europa valgt, at børn over seks år ikke må få Spinraza.

B.T. talte for første gang med familien for to år siden. Benjamin har blot fået det værre siden. Foto: Claus Fisker

Årsagen er blandt andet, at man ikke mener, at lægemidlets effekt står mål med prisen.

Nu er der kommet et nyt lægemiddel på markedet.

Den amerikanske lægemiddelstyrelse godkendte i august sidste år medicinen Evrysdi på baggrund af forsøg, der viste, at den forbedrer motoriske færdigheder hos børn og unge med SMA type 1 og 2 markant.

Den europæiske lægemiddelstyrelse ventes at godkende medicinen til sommer.

Alene det, at han ville kunne bibeholde muligheden for at kunne skrive med en blyant selv, betyder jo alverden Chris Nørregaard, far til Benjamin 11 år

For Chris Nørregaard er udviklingen af lægemidler som Evrysdi en fantastisk nyhed, fordi den måske kan give hans søn nye færdigheder,

For forældre som Chris, der hver dag kan se sit barn blive dårligere og dårligere, er det altafgørende som minimum at kunne bremse sygdommens udvikling.

»Jeg kan tage udgangspunkt i Benjamin. Alene det, at han ville kunne bibeholde muligheden for at kunne skrive med en blyant selv, betyder jo alverden. Sker der ikke noget, er der en risiko for, at han mister den evne inden for et par år,« fortæller Chris Nørregaard.

Derfor skyndte Chris Nørregaard sig også at søge i fællesskab med Benjamins læger, da medicinalvirksomheden Roche åbnede op for et såkaldt 'compassionate user programme'. Det vil sige et program, hvor Benjamin gratis kan få lov at prøve medicinen.

Lider man af en livstruende, livslang eller svækkende sygdom, der ikke kan behandles tilfredsstillende med eksisterende medicin, kan man få lov at prøve ny medicin, der endnu ikke er godkendt af EMA.

For at kunne anvendes i programmet skal medicinen have undergået forsøg, der viser, at den virker og er sikker.

Får man medicinen gennem det såkaldte Compassionate User Programme, er det ikke Danmark, der skal betale omkostningerne til behandlingen. Det er den virksomhed, der står bag medicinen.

Men selv om det altså ikke koster Danmark noget, at børn som Benjamin får lov til at prøve det nye lægemiddel, så fik han afslag.

Og han er langtfra alene.

Muskelsvindfonden er ikke bekendt med, at nogle af de danske børn og unge, som har ansøgt om at få lov at prøve den nye medicin, har fået ja.

Det undrer formand Simon Toftgaard Jespersen, at regionerne ikke lader børnene få gavnlig behandling og på samme tid indsamler data og får erfaringer på området.

»Hvad har vi at tabe?« spørger han:

Chris Nørregaard og hans 11-årige søn Benjamin. Foto: Screenshot video.

»Jeg er fuldstændig uforstående over for, at de allerede nu kan dømme medicinen ude. Har de på forhånd besluttet sig for også at afskære børnene fra denne nye medicin?« spørger formanden yderligere.

Det er Task Force for Rationel Medicinanvendelse på Hospitalerne i Region Hovedstaden, der står bag de afslag, som SMA-patienter i regionen har modtaget.

Taskforcen hører under Den Regionale Lægemiddelkomite, hvor Steen Werner Hansen og Hanne Rolighed er henholdsvis formand og næstformand.

B.T. havde oprindeligt rettet henvendelse til Steen Werner Hansen i sagen, men han henviser i en sms til Hanne Rolighed.

Nu har man valgt en model, der hedder Medicinrådet, og så kører vi efter det. Hanne Rolighed, ledende overlæge

Ud over deres formandskab i Den Regionale Lægemiddelkomite sidder både Steen Werner Hansen og Hanne Rolighed i Medicinrådet, der senere på året skal tage stilling til, hvem det nye lægemiddel skal anbefales til – hvis nogen.

Og det er netop behandlingen i Medicinrådet senere på året, Hanne Rolighed henviser til som begrundelsen for, at børn som Benjamin lige nu får afslag.

»I det her tilfælde er det et lægemiddel, der står over for en snarlig vurdering i Medicinrådet – som udgangspunkt venter vi, til rådet har udtalt sig – det er vi enige om i alle regioner. Vi vil gerne undgå, at man laver et parallelt medicinråd, som så siger ja regionalt, hvor Medicinrådet så kort efter kommer med en anden udmelding. Så vil vi stå i en situation, hvor nogle kan få medicinen fremadrettet, og andre ikke kan. Det er imod princippet om lighed i behandling,« siger ledende overlæge Hanne Rolighed og tilføjer:

»Hvis patienterne får et ja uden om Medicinrådet, så er hele grundlaget for Medicinrådet væk, så kunne vi lige så godt ordne det ude i regionerne. Nu har man valgt en model, der hedder Medicinrådet, og så kører vi efter det.«