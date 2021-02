Pengene skal gå til konsekvenserne af coronapandemien for børn i blandt andet Syrien, Zimbabwe og Rwanda.

Det er børnene i lavindkomstlande, der ender med at blive de store ofre i coronakrisen.

Det mener Mulle Juul Korsholm. Hun er kommunikationsrådgiver i Folkekirkens Nødhjælp og formand for Danmarks Indsamling, der lørdag aften kulminerer i et tv-show på DR.

Pengene fra indsamlingen skal gå til konsekvenserne af coronapandemien for børn i blandt andet Syrien, Zimbabwe og Rwanda.

- Børnene er i forvejen udsatte. Det er ikke sygdommen i sig selv, men de konsekvenser, som det medfører for de her børn, siger hun.

Indsatsen i år går derfor til de børn, som ikke får akut lægehjælp og livsnødvendige vacciner, fordi sundhedssystemet er brudt sammen. Og til de børn, som risikerer at dø af sult.

- Når der er en nedlukning, og mor og far ikke kan gå på arbejde og ikke tjener nogen penge, så får børnene ikke mad, siger Mulle Juul Korsholm.

Hun håber, at dette års indsamling kan matche sidste års resultat på 82 millioner kroner.

En ulige fordeling af vacciner på verdensplan frygtes at give problemer for den globale folkesundhed.

Derfor stiftede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og vaccinealliancen Gavi Covax-samarbejdet, der skulle sikre to milliarder vacciner til mellem- og lavindkomstlande inden udgangen af 2021.

Covax oplyste onsdag, at man indtil videre havde sikret 330 millioner doser af vaccinen til lavindkomstlande.

Afrika-redaktør for det amerikanske medie Financial Times David Pilling skrev den 21. januar i en klumme, at de rige lande ikke kun svigter mellem- og lavindkomstlande, hvis de ikke sørger for en mere ligelig vaccinefordeling.

- Hvis virusset får lov til at løbe løbsk i en del af verden, slår den flere mennesker ihjel. Den får også lov til at mutere hurtigere, muligvis til varianter, som ingen vacciner beskytter mod, skrev han.

Vatikanstaten opfordrede fredag FN's Sikkerhedsråd til at mødes for at skabe en plan for en mere ligelig fordeling af vacciner på verdensplan.

- Pandemien er et globalt menneskeligt sikkerhedsproblem, der truer hele menneskeheden. At kun tackle vaccineudfordringen med nationale strategier kan lede til et moralsk svigt i forhold til at komme verdens mest udsatte til undsætning, stod der i appellen.

Danmarks Indsamling 2021 bliver vist på DR1 og starter klokken 19.00.

/ritzau/