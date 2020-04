Danmark har tirsdag rundet mere end 100.000 test for coronavirus. Yderligere 180 personer er testet positiv.

Den 27. februar blev det første danske tilfælde med coronavirus påvist ved en test. Næsten to måneder senere har myndighederne testet mere end 100.000 personer for coronavirus.

Det viser tal fra Statens Serum Institut tirsdag.

I alt er 100.543 personer blevet testet.

Det omfatter dog ikke test, hvor der endnu ikke foreligger et resultat af testen, eller hvor testsvaret er uklart.

Antallet af bekræftede tilfælde med coronavirus i Danmark er steget til 7695. Det er en stigning på 180 på et døgn.

Mandag fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at alle med milde symptomer fremover skal testes.

Det kan lade sig gøre nu, fordi der er nok test til rådighed.

Indtil nu har 4312 personer overstået en infektion. Det er 171 flere end mandag.

Sundhedsmyndighederne bruger ikke betegnelsen "raskmeldte". Der bruges i stedet betegnelsen "overstået infektion". Det dækker over personer, der ikke er indlagt på sygehuset eller døde 14 dage efter den positive virustest.

Testkapaciteten i Danmark er blevet væsentligt forbedret, lød det fra ministeren på et pressemøde mandag.

- Hvis du har tør hoste, feber eller problemer med vejrtrækningen, så er rådet: Ring til din læge eller vagtlægen, så vil du blive visiteret til en test så hurtigt som muligt, lød det fra Magnus Heunicke (S).

Der er blandt andet sat fem hvide telte i de fem regioner. Det er for, at myndighederne kan teste flere. I starten er der tale om pilottest.

Når pilotfasen er overstået, er næste skridt, at teltene kommer i brug, og at der kommer flere af dem.

Af de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at alle, der ventes at blive indlagt på sygehus i mere end et døgn, skal testes for coronavirus.

Ydermere skal personale på institutioner såsom bosteder og plejecentre testes, hvis der er påvist sygdommen Covid-19 hos en borger eller hos personalet i institutionen.

