Snot, feber, hoste og ømme lunger.

Den søde juletid bringer foruden sne flere epidemier og infektioner med sig. Ifølge Bolette Søborg, der er overlæge og sektionsleder hos Statens Serums Institut, stiger smitten blandt danskerne – og det kommer til at fortsætte.

Det skriver TV 2 Nyheder.

Foruden epidemierne influenza og RS-virus, er der fem infektioner i omløb for øjeblikket. Herunder kighoste og mycoplasma.

»Og så er der covid, hvilket gør billedet anderledes, end det plejer at være,« siger Bolette Søborg til mediet.

Antallet af smittede med covid-19 på hospitalerne er desuden i stigning, og på et højere niveau end samme tid sidste år. Dog understreger overlægen, at det endnu er for tidligt at konkludere, om det er uden for normalen.

Det er forventeligt, at smitten kommer til at stige i et stykke tid endnu, og ifølge Bolette Søgaard »kan man godt regne med,« at det fortsætter over julen.

Hvis du ønsker at undgå smitte, eller at ramme andre, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet fem generelle råd:

1. Bliv hjemme, hvis du er syg.

2. Luft ud og skab gennemtræk.

3. Vask dine hænder eller brug håndsprit.

4. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved.

5. Host eller nys i ærmet.