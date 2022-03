Danske osteproducenter skal være kreative, når de navngiver den hvide, græske ost, som de fleste af os kender som feta. Det er dog ikke alle, der er helt med på reglerne.

Siden 2002 har navnet 'feta' været beskyttet for at værne om den græske kulturarv og »yde beskyttelse af ejendomsretten til produkter, der involverer traditionelle produktionsmåder.«

Derfor må danske virksomheder ikke bruge navnet i forbindelse med eksport til lande uden for EU.

Men nu er det kommet frem, at Danmark ikke har gjort sit for at beskytte navnet.

»Ved at undlade at standse danske producenters brug af det registrerede navn 'feta' til ost betegnet til tredjelande, har Danmark undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen,« siger Tamara Capeta, der er rådgiver for EU-domstolen, i en pressemeddelelse.

Forslaget til afgørelsen har været tre år undervejs, hvor det i sin tid var EU-Kommissionen, der lagde sag an mod Danmark for at bryde reglerne.

Argumentet fra Danmarks side har været, at et eksportforbud af oste med navnet, kunne være en hindring for handel med lande uden for EU. Men det afviser Capeta i sin udtalelse.

Det er ikke kun feta, der er beskyttet af EU-lovgivningen. Virksomheder skal også være opmærksomme på brugen af navnet 'tequila'.