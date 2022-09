Lyt til artiklen

Det var ikke bare nogle små bomber eller knaldperler, der ødelagde Nord Stream 1 og 2.

Der var nok tale om »flere hundrede kilo sprængstof«.

Det skriver Danmark og Sverige i et fælles brev til FN's Sikkerhedsråd, hvor der er møde senere i dag.

»Danmark og Sverige vil gerne give den følgende information vedrørende eksplosionerne på Nord Stream 1- og 2-rørledningerne,« begynder brevet, der er underskrevet landenes to FN-ambassadører.

Brevet indeholder derudover en status på lækagerne, samt en opsummering af, hvad vi ved.

»Al tilgængelig viden peger på, at eksplosionerne er et resultat af en bevidst handling. Sådanne handlinger er uacceptable, sætter international sikkerhed i fare og skaber dybe bekymringer,« lyder det videre.

Hverken Danmark eller Sverige er repræsenteret i sikkerhedsrådet, der holder møde senere fredag.

Rådet mødes fredag aften for at drøfte netop gaslækagerne, men her vil hverken Danmark eller Sverige være repræsenteret, da de ikke er medlemmer.

Det er kun Kina, Frankrig, Storbritannien, USA og Rusland, der er faste medlemmer, mens de resterende 10 medlemmer går på runde.