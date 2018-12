Udenrigsminister Anders Samuelsen rejser mandag til Indien for at genåbne den dansk-indiske fælleskommission.

Den Dansk-Indiske Fælleskommission, der er den formelle ramme for samarbejdet mellem Danmark og Indien, vil mandag blive genåbnet.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Samarbejdet har efter indisk ønske været på standby siden 2010. Det skyldes Indiens utilfredshed med, at Danmark ikke har villet udlevere våbensmugleren Niels Holck til retsforfølgelse i Indien.

Men i april blev statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Indiens premierminister, Narendra Modi, enige om, at samarbejdet skulle genoptages.

Derfor rejser udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) mandag til Indien. Her vil han sammen med sin indiske modpart, Sushma Swaraj, officielt genåbne fælleskommissionen.

- Danmark har brug for gode relationer og et tæt samarbejde med Indien. Forholdet har været udfordret, men i dag er vi enige om at se fremad, lyder det fra Anders Samuelsen i pressemeddelelsen.

- Det er kulminationen på et års arbejde. Nu skal vi have fart på samarbejdet. På sigt håber jeg, at vi kan indgå et strategisk partnerskab med Indien, som dem Danmark har med andre store asiatiske vækstøkonomier.

Kommissionen ledes af de to landes udenrigsministre. Derudover er der en række forskellige arbejdsgrupper, som regelmæssigt mødes på politisk niveau.

De arbejder blandt andet arbejder inden for energi, landbrug, fødevarer, teknologi, miljø og byudvikling.

- Indien er næste år verdens femtestørste økonomi, men under en halv procent af dansk eksport går til Indien, siger Anders Samuelsen i meddelelsen.

- Så der er et kæmpe uudnyttet potentiale. Vi skal gribe det momentum, vi nu har skabt og accelerere eksporten.

Ifølge udenrigsministeren er der potentielt milliarder at hente for Danmark i det genstartede samarbejde.

Som symbol på det styrkede samarbejde mellem Danmark og Indien vil Samuelsen under sit besøg også åbne den nye danske ambassadebygning i New Delhi.

/ritzau/