Der er en patient mindre indlagt med coronavirus i Danmark, og yderligere to personer er døde med corona.

Der er registreret yderligere to corona-relaterede dødsfald, viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut, som er udsendt torsdag.

Dermed når antallet af døde med coronavirus i Danmark op på 600 personer.

Tallene viser også, at der siden opdateringen onsdag er blevet en patient mindre, der er indlagt på et hospital i Danmark med coronavirus. Dermed er antallet nede på 38.

Seks af de patienter ligger på intensiv afdeling, og tre af dem er i respirator.

Den daglige opdatering viser også, at der er føjet 40 personer til listen af smittetilfælde i Danmark.

Den regionale fordeling af nye smittetilfælde viser, at Hjørring Kommune er den kommune med klart flest nye smittetilfælde, når der er taget højde for indbyggertal i kommunerne.

Her er der som den eneste kommune over 50 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

Hvis Hjørring Kommune var et europæisk land, ville det dermed ikke leve op til myndighedernes kriterier for at tillade indrejse til Danmark.

/ritzau/