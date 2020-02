Coronavirusset har indtil videre kostet over 300 mennesker livet og smittet over 10.000 i og uden for Kina.

De sidste ti danske borgere, som er evakueret fra den virusramte Hubei-provins i Kina, ventes at lande i Roskilde Lufthavn søndag aften.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice.

De danske borgere har ønsket at blive hjulpet hjem til Danmark fra Hubei-provinsen på grund af udbruddet af den nye og potentielt dødbringende coronavirus i provinsen.

Der er tale om både danske statsborgere og kinesere med permanent opholdstilladelse i Danmark.

Fire borgere er allerede blevet evakueret fra Kina. De landede fredag i Roskilde. Ingen af dem viste tegn på smitte.

Coronavirusset har indtil videre ført til, at 304 har mistet livet og over 14.305 er blevet smittet i Kina.

Det første dødsfald uden for Kina blev desuden bekræftet i Filippinerne tidligt søndag morgen dansk tid af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Flyet med de danske borgere landede i Sydfrankrig midt på eftermiddagen søndag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Herfra bliver de ti overført til et andet fly. Det vil transportere borgere fra flere EU-lande til en militær lufthavn i Bruxelles i Belgien.

Det er herfra, at de danske borgere bliver transporteret hjem til Danmark søndag aften i et af Forsvarets fly, lyder meldingen fra Udenrigsministeriet.

Det oplyses ikke nærmere, præcis hvornår de danske borgere forventes at lande i Roskilde.

Virusset, der har sit epicenter i den kinesiske millionby Wuhan, har indtil videre spredt sig til flere end 20 lande, heriblandt europæiske lande såsom Tyskland, Frankrig og Finland.

Fredag blev der desuden bekræftet en coronasmittet i Sverige, oplyste de svenske sundhedsmyndigheder.

Patienten er indlagt på et hospital i Jönköping øst for Göteborg.

På trods af den hastige spredning er der dog ikke grund til, at danske borgere skal tage særlige forholdsregler. Det vurderer Statens Seruminstitut. Det skyldes, at der fortsat er begrænset smitterisiko uden for Kina, siger det.

De evakuerede til Danmark har undervejs på rejsen fra Kina gennemgået minimum et sundhedstjek.

Får de undervejs lov til at gå om bord på flyene, er det, fordi der ikke er tegn på coronasmitte, har Udenrigsministeriet tidligere oplyst.

/ritzau/