Håbet er, at man kan vaccinere cirka 20.000 borgere mod corona med første sending vacciner.

8. februar får Danmark de første coronavacciner fra AstraZeneca. Man håber at kunne vaccinere cirka 20.000 med første leverance.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er dog usikkert, præcist hvor mange der kan blive vaccineret med den første sending. Antallet af doser i sendingen skal endeligt bekræftes fra producenten, lyder det i pressemeddelelsen.

AstraZenecas vaccine blev tildelt en betinget godkendelse af EU-Kommissionen fredag aften.

AstraZenecas vaccine er den tredje mod covid-19, som er godkendt til brug i EU. De to første var fra BioNTech/Pfizer og Moderna.

Studier har vist, at AstraZenecas vaccine har en effekt på 59,5 procent.

Danmark har en aftale med AstraZeneca om vacciner til 2,6 millioner mennesker i Danmark, som vil blive modtaget i løbet af de næste måneder.

Godkendelsen af EU-Kommissionen er sket på baggrund af en anbefaling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Agenturet anbefaler vaccinen til personer over 18 år. Men det er usikkert, om borgere over 55 år vil have gavn af vaccinen.

I de studier, der er lavet med vaccinen, har deltagerne været mellem 18 og 55 år. Derfor er der ikke endnu nok data til at vurdere, om vaccinen også har en effekt på personer uden for den aldersgruppe.

I pressemeddelelsen fra Sundhedsministeriet hedder det dog, at det forventes, at vaccinen kan beskytte personer over 55 år mod coronavirus.

Men selv om Pfizer/BioNTechs vaccine har vist en effekt på 95 procent, og Modernas har vist en effekt på 94,1 - altså noget højere end AstraZenecas - kan man ikke direkte sammenligne dem.

Det forklarede Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen, fredag.

- Ingen af vaccinerne er blevet sammenlignet mod hinanden. Så rent videnskabeligt kan man ikke sige, om den ene vaccine er mere effektiv end den anden

