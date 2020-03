»Vi har allerede sendt 60 konkrete tilbud videre til sundhedsmyndighederne. Derudover har vi fået 30 mere, og der kommer stadig flere til, så velviljen og ønsket om at hjælpe i en ekstraordinær situation er virkelig stor.«

Det siger Mie Rasbech, sundhedspolitisk chef i Dansk Industri.

DI har på grund af coronakrisen påtaget sig en koordinerende rolle i forhold til de mange danske virksomheder, som netop nu tilbyder at omlægge den normale produktion og så hurtigt som muligt i stedet gå over til at lave værnemidler til sundheds- og ældresektoren.

For håndsprit, visirer, masker, handsker, kitler og isolationsdragter er den nye mangelvare i Danmark, hvor læger, sygeplejersker, sundhedsassistenter og folk i ældreplejen mange steder rundt om i landet kan se, at lagrene svinder ind.

Eller endnu værre: Allerede er helt i bund.

Derfor har Dansk Industri i samarbejde med bl.a. Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen indtaget den koordinerende rolle som en slags “tragt” for de mange henvendelser, der netop nu vælter ind fra virksomheder, som har mulighed for og ønske om at bidrage i en kritisk situation.

»Nogle af virksomhederne har allerede fået grønt lys og er i gang med produktionen af værnemidler. Andre er vi i gang med at vurdere på og melder så videre om til myndighederne,« siger Mie Rasbech.

Dansk Industri har gennem nogle dage haft tæt kontakt til bl.a. Brancheorganisationen Plastindustrien, da netop den er vital for produktion af mange af de værnemidler, der er mangel på.

»Cirka 20 aktører har allerede tilkendegivet, at de er parate til at hjælpe på den ene eller anden måde. Enkelte virksomheder har allerede trykket på produktions-knappen, andre kan være i gang i løbet af kort tid, mens en tredje gruppe kan understøtte den danske forsyningssikkerhed på længere sigt,« siger Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien.

Virksomheden Idé-Pro i Skive er en af dem, der allerede er i gang. Mandag klokken 10 begyndte man her at producere visirer og kan foreløbig fremstille 160 stk. i timen.

Andre bidrag kommer fra bl.a. det lille Nyborg Destilleri, som her og nu har kastet sig over produktion af håndsprit i stedet for de normale luksusudgaver af whisky, gin og rom.

Samme spor har Den Bornholmske Spritfabrik taget, ligesom også virksomheden SeiMei på Lolland, der har omlagt produktionen fra frisk juice til nu håndsprit.

Nyborg Destilleri samarbejder med og har fået donationer fra bl.a. Carlsberg, Albani og det mindre Ørbæk Bryggeri og håber at kunne aflevere den færdige håndsprit kvit og frit til de hospitaler, der er eller på vej til at være i bekneb.

»Sidste whisky-bryg blev lavet mandag. Så lukkede vi den produktion og fik tirsdag morgen leveret 8.000 liter øl, ‘Fynsk Forår’, fra Ørbæk Bryggeri og er nu gået i gang med at destillere og lave håndsprit på det. Til at begynde med kan vi producere mindst 1.000 liter om dagen, og vi håber at få det op på 2.000 liter,« fortæller Tørk Eskild Furhauge, CEO i Naturfrisk Group, som Nyborg Destilleri er en del af.

Efter der blev leveret 8.000 liter ‘Fynsk Forår’ til destillering har også Carlsberg været forbi med en tankbil med tusindvis af liter cider, ligesom også Albani har givet tilsagn om at levere råvarer til den usædvanlige produktion.

»Når der kommer sådan en krise, som den vi står i, pakker man de normale planer ned i skuffen. Så handler det om medarbejderne, om at redde virksomheden og om at hjælpe samfundet. Så vi smider vores arbejdskraft og vores produktionsfaciliteter ind i det her og mangler nu kun at få dækket omkostningerne til gas og vand,« siger Tørk Eskild Furhauge.

Nyborg Destilleri har søgt - og fået - dispensationer fra bl.a. Lægemiddelstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og skattemyndighederne for at få lov til i løbet af meget kort tid at gå fra produktion af whisky, gin og rom til håndsprit.