Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Er du sund og rask og mellem 17 og 65 år, så kan du måske være med til at redde liv i nærmeste fremtid, hvis du melder dig som bloddonor. Lige nu er der nemlig mangel på netop bloddonorer flere steder i Danmark.

Mere nøjagtigt i Odense, Aarhus og generelt i Region Nordjylland og Region Sjælland, skriver Bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse.

»Enkeltstående hændelser kan reducere blodbankernes blodbeholdning kritisk, og derfor er det vigtigt, at der er en stabil indtapning af blod til blodbankerne,« siger cheflæge Bjarne Kuno Møller, der er ansvarlig for blodbankerne i Region Midtjylland.

Hvert år er omkring 40.000 danske patienter afhængige af blod og blodprodukter for at overleve eller for at komme sig efter sygdomsforløb.

For at blive bloddonor skal du: Være sund og rask

Være mellem 17 og 65 år

Veje mindst 50 kg (60 kg for at give plasma)

Melde dig på www.bloddonor.dk

Donorblod bruges for eksempel til kræftpatienter og ulykkesofre, ved større operationer og til fødende kvinder.

I dag er der omkring 180.000 frivillige bloddonorer i Danmark, som ubetalt og anonymt giver blod til blodbankerne. Men der er altså brug for endnu flere, der har lyst til at lade sig tappe.

Som bloddonor kan man også blive spurgt, om man vil donere såkaldt plasma, der er global mangel på. Det er den væske, som cellerne i blodet flyder i.

Af plasmaet udvinder man blandt andet stoffet immunglobulin, som indgår i den livsnødvendige behandling af patienter med nedsat immunforsvar. Plasma tappes på en lidt anden måde, og det tager lidt længere tid ved hver tapning.