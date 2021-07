Der er stor forskel på Japan og Afghanistan. En af dem er, hvor stærke de to landes pas er i resten af verden.

I absolut top ligger Japan, hvor indbyggerne uden at søge om visum kan rejse til 193 destinationer ud af 227 mulige.

Modsat har Afghanistan igen i år fået en 116.-plads og ligger dermed helt i bunden. Afghanerne kan kun tage til 26 destinationer uden visum og heriblandt ikke et eneste land i Vesten. Opgørelsen over de mest magtfulde pas i verden fremgår af The Henley Passport Index, hvor Danmark senest i 2012 også har haft førstepladsen.

I 2021 er vi for anden gang faldet ned på en delt femteplads, fordi vi danskere skal søge visum til fire rejsedestinationer mere end Japan.

Og det er derfor ikke ødelæggende for Danmark, at vores position er, som den er, fastslår Lars Thykier, der er direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

»Det er en unik position, vi har. Jo flere lande man kan komme nemt ind i, jo bedre er det for os,« siger han.

Det er dog få rejsedestinationer, som adskiller landene i toppen af indekset. Det har derfor heller ikke den store betydning, hvorvidt man ligger nummer 1, 2, 3, 4 eller 5.

Er et land placeret i bunden, betyder det, at indbyggerne først skal søge om visum for at få lov at rejse ind i mange lande.

Afghanistan har blandt andet ikke visumfri indrejse til et eneste land i Vesten.

For danskere gælder det 38 destinationer såsom Yemen, Cuba, Rusland og Congo.