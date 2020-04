Familie til coronasmittede må i Danmark færdes frit i samfundet. Det sker kun i Danmark, Sverige og Belgien.

Danmark, Sverige og det hårdt ramte Belgien er de eneste lande i det vestlige Europa, hvor ægtefæller og andre, der bor sammen med coronasmittede, får lov til at færdes ude i samfundet.

Det skriver Politiken onsdag.

En opgørelse, som Politiken har foretaget hovedsageligt på baggrund af data indsamlet af Verdenssundhedsorganisationens (WHO) europæiske kontor, viser, at 19 ud af 22 lande kræver, at de smittedes nære kontakter bliver hjemme i karantæne. Hos de fleste lande gælder karantænen i 14 dage.

Karantænen bliver anbefalet af WHO og det europæiske center for sygdomskontrol, ECDC.

Det skyldes blandt andet, at næsten halvdelen af smitten bliver overført, inden patienten selv får symptomer og således opdager, at vedkommende kan inficere andre.

Ved at holde familie og andre nære kontakter hjemme, indtil de ved, om de er smittede, undgår myndighederne, at de bærer smitten med sig ud i samfundet.

Men Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer, som blev offentliggjort i går, indeholder i stedet for karantæne et tiltag, som ingen af de andre lande i Politikens opgørelse benytter.

Styrelsen vil tilbyde at teste de smittedes nære kontakter tre gange med to dages mellemrum for at fange dem, som måtte være blevet inficeret.

- Karantæne kan være vanskelig at overholde for alle. Derfor er det en hensigtsmæssig løsning at anvende test af de nære kontakter i stedet, siger centerchef i Sundhedsstyrelsen Helene Probst til Politiken.

Hun fremhæver, at test af nære kontakter bliver nævnt af både EU-Kommissionen og det europæiske smitteagentur, ECDC.

En af konsekvenserne ved Sundhedsstyrelsens retningslinjer er, at ægtefæller til smittede fortsat skal gå på arbejde. Også selv om jobbet for eksempel er skolelærer eller pædagog.

Familiens børn skal derimod holdes fra daginstitutioner og skoler, så længe der er en smittet i hjemmet.

Det undrer smitteværns-professor Bjørg Marit Andersen fra universitetshospitalet i Oslo sig over. Hun siger til Politiken, at Danmark i så fald må være "fuldstændig ligeglade med, hvordan smitten spreder sig".

/ritzau/