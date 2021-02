En ny teststrategi for coronavirus bliver ifølge regeringen en af de vigtigste forudsætninger for mere genåbning. Regeringen har indgået aftale med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner om, at flere borgere skal testes to gange om ugen, ligesom der er indkøbt millioner af nye lyntest. (Arkivfoto) Philip Davali/Ritzau Scanpix