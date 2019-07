Mens mandag bliver grå og kold, kan torsdag og fredag blive mere sommerlig med op mod 25 grader og sol.

Danmark kan muligvis se frem til igen at få sommerdage i slutningen af ugen.

Det siger meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Jesper Eriksen.

- Hvor mandagen bliver lidt af et lavpunkt med kølige temperaturer og skyet og vådt vejr, kan vi få lokalt op til 25 grader, når vi rammer torsdag og fredag, siger Jesper Eriksen.

Generelt vil landet få temperaturer mellem 18 og 23 grader torsdag og fredag og sol, og dermed ser den "normale" danske sommer ud til at vende tilbage efter en del dage med køligere vejr.

De danske badenymfer skal dog igennem en grå og kold mandag, hvor der kun vil være lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 17 og 21 grader med let til frisk vind fra vest og nordvest.

Ude ved vestkysten kan tyske og danske turister få helt ned til 15 grader og hård vind.

Der vil samtidig være spredte byger på Fyn, Sjælland og det nordøstlige Jylland. Bygerne vil have mellem en og fem millimeter regn i sig, men lokalt kan der falde op mod 15 millimeter, siger Jesper Eriksen.

Tirsdag vil minde meget om mandag med samme temperaturer, men med færre byger.

Vejret står i øjeblikket i skærende kontrast til junis vejr, hvor Danmark nåede over 32 grader. Et lavtryk øst for Danmark giver i øjeblikket de nordvestlige strømninger, der holder temperaturen nede, siger Jesper Eriksen.

Onsdag vil det begynde at lysne frem mod de to mulige sommerdage, og her forventes det at holde mest tørt, siger Jesper Eriksen.

Det kan godt betale sig at tage en forlænget weekend, da temperaturen vil tage et nøk opad både torsdag og fredag, hvor temperaturerne vil ligge mellem 18 og 23 grader, lokalt 25 grader, mens vinden aftager.

Ifølge Jesper Eriksen er det blevet noget køligere i hele Nordeuropa og Centraleuropa, mens det kun er Sydeuropa, der kan prale af meget varme temperaturer.

/ritzau/