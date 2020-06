Danske borgere er blandt de mest sårbare, når det kommer til at blive udsat for cyberkriminalitet.

Det viser en dybdegående undersøgelse foretaget af VPN-udbyderen NordVPN, der har rangeret 70 procent af verdens lande efter, hvor sårbare de er. Her indtager Danmark en niendeplads.

Men hvorfor så det? Det skyldes flere forskellige faktorer.

Danmark har en højindkomstøkonomi, en avanceret teknologisk infrastruktur, urbanisering og digitalisering. Alt sammen faktorer, der øger forekomsten af ​​cyberkriminalitet, lyder det fra NordVPN.

»Cyberkriminelle leder ikke efter ofre, de leder efter muligheder- meget ligesom lommetyve på fyldte steder. Bruger du nok tid i en tætpakket bus, så vil en lommetyv ved 'en fejl' bumpe ind i dig. Det er den samme historie online. Ens cyber-risiko stiger hver ekstra time, man er online,« fortæller Daniel Markuson, der er digital ekspert hos NordVPN.

Undersøgelsen viser, at næsten alle danskere bruger internettet, 85 procent af befolkningen har smartphones, otte ud af ti shopper online, ligesom danskere er storforbrugere af sociale medier.

Derudover holder ni ud af ti danskere til i byer. Det er samtidig borgere, der ofte rejser til udlandet og har en månedlig indkomst, der er knap 20.000 kroner højere end gennemsnittet.

»I takt med at ens indkomst stiger er det kun normalt, at man udnytter muligheden til at shoppe mere online. Men det gør dig så også til et langt mere attraktivt mål for cyberkriminelle,« siger Daniel Markuson.

I toppen af listen finder man Island og Sverige på henholdsvis første- og andenpladsen over de mest sårbare lande i verden, mens Indien og Nigeria indtager pladsen i bunden.

Du kan se hele listen herunder: