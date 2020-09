De seneste uger har coronasmitten for alvor taget fart i Danmark.

I går blev der registreret det højeste antal indlagte coronapatienter i tre måneder, og kigger man på vores nabolande, indtager vi lige nu en kedelig førsteplads.

For selv om Norge også oplever en markant stigning i antallet af personer, der tester positiv for covid-19, så ser situationen mere alvorlig ud herhjemme.

Fra mandag til torsdag i sidste uge var der 454 nye smittetilfælde i Norge svarende til 1,4 smittede om dagen per 100.000 nordmænd, og det betyder, at smitten lige nu stiger hurtigere i Norge end i Sverige, skriver NRK.

Sverige havde nemlig i samme periode side uge 1,1 smittede om dagen per 100.000 indbyggere.

Men både Norge og Sverige er langt bagefter Danmark.

I sidste uge havde vi i Danmark 2,5 nye smittetilfælde om dagen per 100.000 indbyggere, og vi indtager dermed førstepladsen som det land i Norden, hvor smitten i øjeblikket stiger hurtigst.

Det meste af Europa oplever lige nu en stigning i smitte, mens Sverige, der fra epidemiens start har været hårdt ramt, oplever et stabilt niveau af nysmittede.

Det mener Espen Nakstad, der er Sveriges assisterende direktør for sundhed, er et tegn på, at Sverige er på vej til at få kontrol over smitten i samfundet.

»Det er helt åbenbart tegn på, at svenskerne opfører sig fornuftigt, holder afstand til hinanden og følger hygiejnerådene og er påpasselige med ikke at sprede smitten videre,« siger han til NRK.