Flere corona-mutationer trurer nu den danske folkesundhed.

Ikke nok med, at den britiske corona-mutation har spredt i Danmark og har sendt landet op i det øverste risikoniveau 5.

Nu advarer Statens Serum Institut (SSI) også kraftigt mod endnu en corona-variant, som er fundet i Sydafrika.

Ifølge et notat fra SSI, som B.T. er i besiddelse af, skal den sydafrikanske variant betragtes som mindst lige så aggressiv som den britiske. Derfor må den for alt i verden ikke komme til Danmark.

»Der er belæg for at anlægge samme vurdering overfor den sydafrikanske variant som overfor den engelske. Fra et dansk perspektiv til det være ønskeligt at forhindre. at den sydafrikanske variant introduceres i Danmark, idet den må forventes her at kunne sprede sig hurtigt,« skriver SSI i notatet.

Det får nu Danmark til at indføre et indrejseforbud for udlændinge med bopæl i Sydafrika, med enkelte undtagelser.

Den sydafrikanske variant, 501Y.V2, er ligesom den britiske variant ekstra farlig, fordi den smitter langt mere, end den 'normale' coronavirus gør.

Varianten er siden 18. december blevet rapporteret i Sydafrika, hvor den allerede nu formodes at være den mest dominerende corona-variant.

Pressemøde med statsminister Mette Frederiksen på Christiansborg, tirsdag den 5. januar 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2021)

Men den er også kommet inden for Europas grænser.

»Der er fundet enkelte tilfælde af denne variant i flere europæiske lande, herunder Storbritannien. Vi har ikke fundet denne variant i Danmark,« skriver SSI i notat og fortsætter:

»Det er på den baggrund er anbefalelsesværdigt – for så vidt muligt at forebygge introduktionen af smitte – at have de samme skærperede rejserestriktioner til Sydafrika, som det gælder for Storbritannien.«

Der er ingen tegn på, at den sydafrikanske virus er mere dødelig end den kendte coronavirus, ligesom der heller ikke er dokumentation for, at den skulle påvirke effekten af en vaccine.

»Der har via pressen været forlydender fremme fra England om, at der er bekymring for, om de vacciner, der nu indføres, giver samme beskyttelse mod den sydafrikanske variant som mod den oprindelige virustype. Der foreligger så vidt vides ikke konkret viden herom,« skriver SSI.