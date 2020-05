Ingen ansigtsmasker så langt øjet rækker. Kun få går med handsker, og på gader og stræder summer det af støj fra trafik og mennesker, stort set som det plejer.

Den britiske journalist og forfatter Helen Russell er fuld af beundring og begejstring for livet i Danmark i den klumme, hun torsdag har i avisen The Guardian.

Her hylder hun danskernes håndtering af coronavirussen, og ikke mindst vores måde at vende tilbage til hverdagen på efter den store genåbning 18. maj.

Under overskriften 'Et postkort fra fremtiden,' beskriver hun i positive vendinger, hvordan livet i H. C. Andersens hjemland med ganske få undtagelser hurtigt er vendt tilbage til normalen.

Danskerne er så småt begyndt at vende tilbage til caféer og restauranter. Her Arabica café på Blågårdsgade på Nørrebro i København. (Arkivfoto) Foto: Niels Christian Vilmann

'Der er ingen ansigtsmasker at se, kun få går med handsker, og der er i det hele taget meget få tegn på nogen som helst seismisk global rystelse. Den eneste synlige forskel på livet før den store lockdown og nu, er, at fodgængere går i 'baner' afhængig af deres retning, og der er standere med håndsprit flere steder,' skriver hun og fortsætter:

'Ved indgange til enhver butik er der pumper med sprit, og der er skilte, der instruerer kunderne om, hvor mange de må være i butikken på et givet tidspunkt. Men danskerne er glade for at overholde det meste, og hvis der allerede er fire personer, der køber is, så kommer de bare tilbage senere,' skriver hun om det bybillede, hun har oplevet herhjemme den seneste uge.

Storbritannien er stadig hårdt ramt af coronavirussen, og store dele af samfundet er fortsat lukket ned.

Helen Russell, som er forfatter til flere bøger om Danmark, fremhæver, at vi var nogle af de første til at lukke samfundet, da virussen ramte.

Over alt i butikker og supermarkeder bliver vi mindet om at holde afstand. (Arkivfoto) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Nu roser hun os for vores måde at vende tilbage til livet.

Hun fremhæver, hvordan skolerne hurtigt har omstillet sig med afstand, undendørs undervisning og hyppig håndvask.

Hun priser de voksne danskeres måde at arbejde hjemmefra under krisen og understreger, at Danmark i forvejen er kendt for vores evne til at håndtere balancen mellem arbejdsliv og familieliv.

Bemærket bliver det også, at det før så vigtige danske håndtryk nu er en saga blot.

Danskernes evne til at kombinere familieliv og arbejdsliv bliver hyldet i den britiske artikel. Her familien Trolle Boding fra Herlev. (Arkivfoto) Foto: Linda Kastrup

Ja, selv DR Pigekorets Philip Faber og hans 'daily morning song,' bliver nævnt som et godt og effektivt middel til at holde moralen oppe. Til sammenligning har briterne under coronakrisen i fællesskab klappet af sundhedspersonalet.

Hun skriver også om de positive ting, krisen trods alt også har ført med sig for mange danskere :

'Men for de fleste af dem, som lever dansk, har tiden under nedlukningen været en tid til at efterrationalisere - at bemærke ting, gode og dårlige, til at gøre status, bryde vaner og starte forfra.'



Og måske for at indgyde sine landsmænd håb om fremtiden, afslutter hun artiklen med følgende løfte:

'Mange har genopdaget glæden ved det danske landskab, stopper op og passer på hinanden. Og nu, i Danmark, er der en stemning af optimisme, der bedst kan opsummeres med sloganet 'det bliver godt igen - eller 'it will be good again.'