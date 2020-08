Der har været en stigning på to i antallet af indlæggelser med coronapatienter. 21 er nu indlagt.

Der er registreret 73 smittetilfælde i Danmark det seneste døgn. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Blandt landets kommuner er højdespringerne målt på antal Aarhus med 11 smittetilfælde, 10 i København, 7 i Frederikshavn og 5 i Lyngby-Taarbæk.

Dermed fortsætter tendensen fra de seneste dage, hvor antallet af smittede generelt set har været nedadgående sammenlignet med begyndelsen af måneden.

Det er sjette dag på stribe, at der er under 100 nye smittetilfælde i Danmark.

Samtidig viser tallene, at der har været en stigning på to i antallet af indlæggelser blandt coronasmittede. To af patienterne er så syge, at de er indlagt på intensiv og tilkoblet en respirator.

Der er ikke registreret nogen dødsfald det seneste døgn. Danmark har samlet registreret 624 dødsfald siden begyndelsen af marts.

