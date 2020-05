10.791 er bekræftet smittet med coronavirus i Danmark, men størstedelen har overstået sygdommen.

Antallet af bekræftede smittetilfælde med coronavirus i Danmark er fredag steget med 78 til 10.791, viser tal fra Statens Serum Institut.

Det er femte dag i træk, at Danmark registrerer mindre end 100 nye smittetilfælde.

Langt størstedelen - 8805 - har overstået infektionen.

Myndighederne opererer ikke med begrebet raskmeldte.

En overstået infektion betyder, at man 14 dage efter konstateret smitte ikke er indlagt eller død.

368.889 personer er registreret testet for coronavirus.

Tallet kan dog være højere. Personer, der ikke har fået svar på testen, eller hvor resultatet har været uklart, tæller ikke med.

Onsdag rundede Danmark 400.000 test i alt, oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Nogle personer er testet flere gange.

En række initiativer er sat i gang for, at mange flere kan blive testet for coronavirus.

Alle, der har været i nær kontakt med en smittet, skal nu isolere sig selv og sørge for at blive testet.

Den smittede har selv ansvaret for at række ud til kontaktpersoner, men torsdag åbnede myndighederne en ny hotline som hjælp.

Den kan man ringe til og få vejledning, hvis man er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig til opsporing af dem, man har været i nær kontakt med.

Samtidig har myndighederne sendt en række testbiler ud i landet. De kan køre ud til eksempelvis svækkede borger og teste dem for coronavirus.

Det hele er et led i en ny stor teststrategi, som regeringen meldte ud tirsdag. Her blev også en ny styrelse præsenteret. Den skal sikre nok testkapacitet og værnemidler.

Den nye strategi kommer i en periode, hvor smitten er under kontrol, og hvor landet langsomt åbner igen efter måneders nedlukning.

Smittetrykket ligger ifølge den seneste opgørelse på 0,7. Det vil sige, at en smittet person med coronavirus i gennemsnit smitter 0,7 andre.

/ritzau/