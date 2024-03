Siden 2022 har Udlændingestyrelsen adskilt 14 ukrainske asylpar, hvor den ene eller begge parter var mindreårig.

Det skriver Information på baggrund af en opgørelse delt med Folketinget onsdag.

Den omdiskuterede praksis er før blevet brugt til at adskille ikkevestlige asylpar i et forsøg på at komme det, som daværende Venstre-udlændingeminister Inger Støjberg kaldte »barnebrude« til livs.

Igennem de seneste to år – fra 1. januar 2022 til 4. december 2023 – har Udlændingestyrelsen imidlertid kun adskilt asylpar fra Ukraine. I to tilfælde er den mandlige part fra henholdsvis Moldova og Rusland.

I langt de fleste tilfælde er de adskilte par enten jævnaldrende eller næsten jævnaldrende – for eksempel to 17-årige eller en 19- og en 17-årig.

Hos to par var aldersforskellen dog væsentligt større: En 27-årig mand dannede således par med en 16-årig pige, mens en 26-årig russisk mand dannede par med en 16-årig ukrainsk kvinde.

Når asylpar bliver adskilt betyder det, at de ikke må bo sammen.

Styrelsen deler opgørelsen på anmodning fra Pia Kjærsgaard (DF), som i november bad udlændingeminister Kaare Dybvad (S) oplyse, »hvor mange såkaldte 'barnebrude', der er kommet til Danmark siden 2015«.

Dagbladet Information har spurgt Kjærsgaard, om hun vil kategorisere en 16-årig pige i et forhold med en 18-årig mand som 'barnebrud'. Til det svarer hun:

»Det kan jeg ikke gå ind i, for det er ganske få tilfælde, de handler om. Det handler om det store antal muslimske par, hvor pigen er et barn, og manden er en gammel mand.«

Hun »synes generelt, at barnebrude i Danmark skal forbydes« uanset ophavsland, bemærker hun.

Dybvad erklærer sig over for Information tilfreds med Udlændingestyrelsens mulighed for at adskille asylpar og bemærker, at det altid sker efter en individuel vurdering.

En ulovlig ordning om at adskille par uden en individuel vurdering var det, som i 2021 fik Inger Støjberg, tidligere udlændingeminister for Venstre, kendt skyldig i en rigsretssag.