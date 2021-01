Søndag er der ankommet 47.775 nye vaccinedoser til SSI. Dermed har Danmark snart modtaget i alt 100.000 doser.

Statens Serum Institut (SSI) har søndag modtaget en ny dosis coronavacciner.

I alt er der ankommet knap 48.000 nye doser af vaccinen fra selskaberne Pfizer og BioNTech. Det bekræfter SSI over for DR.

Allerede lørdag kunne SSI i en mail fortælle, at der ville være tale om i alt 49 bakker med 195 hætteglas i hver. Et hætteglas svarer til mindst fem doser af vaccinen.

Det er dog muligt, at sendingen rækker til endnu flere vaccinationer, da man flere steder har oplevet, at et hætteglas indeholder seks eller syv doser.

De nye vaccinedoser er søndag ankommet til seruminstituttet på Amager i København, og mandag vil de blive distribueret videre til regionerne, som står for vaccinationen.

Med de mere præcist 47.775 nye vaccinedoser, der er ankommet søndag, har Danmark ifølge SSI indtil videre modtaget 96.600 doser af den vaccine, som Pfizer og BioNTech står bag.

Den første sending ankom 26. december, og dagen efter begyndte vaccinationen af personer i udvalgte risikogrupper. Anden sending kom 28. december.

Lørdag morgen havde 32.368 personer ifølge SSI's opgørelse fået det første stik med vaccinen. Det svarer til 0,55 procent af befolkningen.

Første del af vaccinen skal følges op af endnu et prik efter cirka tre uger, før vaccinen har den fulde effekt.

SSI kan ikke svare på, om der bliver gemt vacciner til anden dosis, siden alle de doser, der frem til søndag er ankommet til Danmark, ikke er blevet brugt i lørdagens opgørelse.

Det er regionerne, der står for at uddele vaccinerne.

Der kan dog være en vis forsinkelse i registreringen af vaccinationerne, og derfor kan det reelle antal vaccinerede være højere, end det fremgår af lørdagens opgørelse.

Fremover ventes omkring 48.000 vaccinedoser fra Pfizer og BioNTech at ankomme ugentligt til Danmark.

/ritzau/