Mens hele verden jubler over de nye coronavacciner, har Novo Nordisk også en god julenyhed.

Den danske medicinalvirksomhed går nemlig i gang med at teste et meget lovende middel mod Alzheimers i de sidste afgørende forsøg, skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Medicinen hedder semaglutid, og det er egentlig et diabetesmiddel, der også kan give vægttab, men medicinen har vist sig at have en meget positiv virkning på Alzheimers.

»Vi har længe vidst, at GLP-1-analogier (som samaglutid, red.) har en bred virkning på kroppen og kan give vægttab. Og nogle af de resultater, vi har set mod demens ser rigtig lovende ud,« siger Tina Vilsbøll, der til daglig er overlæge ved Steno Diabetes Center Copenhagen og professor ved Københavns Universitet, til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

(ARKIV) Novo Nordisk har haft afgørende betydning for medicinsk behandling af diabetes, og nu tyder meget på, at de også er klar til at lancere et nyt våben mod Alzheimers. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere (ARKIV) Novo Nordisk har haft afgørende betydning for medicinsk behandling af diabetes, og nu tyder meget på, at de også er klar til at lancere et nyt våben mod Alzheimers. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jens Nørgaard Larsen

Tidligere har et studie vist, at et lignende lægemiddel, som Novo Nordisk også står bag, kan udsætte Alzheimers sygdom.

Og studier af de to lægemidler, som ligner hinanden, har vist en reduktion på 53 procent i forekomsten af demens blandt dem, der tog lægemidlerne sammenlignet med placebo.

Derudover har en data fra knap en patienter i USA og Danmark, der bliver behandlet med medicin, som virker på samme måde som semaglutid, vist 25-31 procent lavere forekomst af Alzheimers sygdom hos patienter, efter de havde taget medicinen i 2-2,5 år.

De lovende resultater har derfor nu fået Novo Nordisk til at igangsætte to store fase 3-studier med 3.700 deltagere, der har begyndende Alzheimers.

Normalt bruges semaglutid til at behandle type 2-diabetes, men de personer, som indgår i det nye forsøg vil ikke have diabetes.

I Danmark lever der ifølge Alzheimersforeningen omkring 85.000-90.000 mennesker med demens, heraf har omkring halvdelen Alzheimers.

Aktuelt findes der ikke nogen effektiv behandling af den alvorlige og fremadskridende sygdom, der er skyld i hver femte danske dødsfald.