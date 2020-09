Der er registreret 251 smittetilfælde det seneste døgn i Danmark, hvor der testes langt mere end tidligere.

Der er registreret 251 nye smittetilfælde i Danmark det seneste døgn. Det oplyser Statens Serum Institut.

Det er det højeste antal smittetilfælde på én dag i fem måneder.

Når man sammenligner tallene med starten af udbruddet i foråret, skal der tages højde for, at antallet af daglige test er mangedoblet siden da.

Det betyder, at der givetvis bliver opdaget flere tilfælde i dag end i foråret, hvor mange kan have været smittet, uden at de er blevet testet hos sundhedsmyndighederne.

De 251 smittetilfælde er fundet ud fra test af knap 21.000 personer.

Fordelt på kommuner er der flest i København med 62, Slagelse med 24, Aarhus med 13, Herlev med ni, mens Odense, Gladsaxe og Thisted alle har otte nye tilfælde.

Ud over en stigning i antallet af smittede er der også to flere indlagte i sundhedsvæsenet.

Samlet er 30 smittede indlagt på landets sygehuse. Det er det højeste antal siden slutningen af juni.

Fem af de indlagte er så syge, at de er på intensiv, og heraf er to tilkoblet en respirator.

Der er ikke registreret nogen dødsfald det seneste døgn. Samlet er der registreret 628 døde siden starten af marts.

/ritzau/