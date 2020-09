Der er registreret 559 nye smittede med coronavirus i Danmark, mens der er to nye dødsfald. 95 er indlagt.

Yderligere 559 er smittet med coronavirus i Danmark.

Det viser tal fra Statens Serum Institut torsdag.

Der er 17 flere indlagte, så tallet nu er 95. Det er det højeste antal indlagte siden 4. juni.

Der er to nye dødsfald, så i alt 645 nu er døde med coronavirus i Danmark.

Det er tredje gang, at Danmark registrerer flere end 500 nye smittetilfælde på et døgn.

Tallet har stabiliseret sig på et højt niveau, lyder vurderingen fra Joachim Hoffmann-Petersen.

Han er formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

- Det vil være dejligt, hvis antallet af smittede snart begynder at falde, siger talsmanden for landets intensiv- og anæstesilæger.

19 personer er indlagt på intensiv, en færre end onsdag. Af dem er fem personer i respirator.

- Der er stadig plads på intensivafdelingerne, men der er jo også et efterslæb, fra man bliver smittet, til man eventuelt indlægges og havner på intensiv.

- Så jeg vil forvente et stigende pres på intensivafdelingerne den kommende tid, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

- Vi er stadig langt fra maksimal kapacitet. Men der skal ikke mange superspredningsbegivenheder til, før vi vil se et andet billede, siger han.

Formanden for det videnskabelige selskab ville ikke have forventet at se det nuværende antal smittede og indlagte før senere på efteråret.

- Det er lidt ærgerligt, at det sker allerede nu. Indtil videre har det jo været ganske fint vejr, og folk har kunnet færdes udenfor, hvor smittepotentialet er noget mindre.

- Men lige om lidt er det koldt og vådt, og alle søger indendøre. Så er sandsynligheden for smitte markant større, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Antallet af smittetilfælde skal ses i lyset af, at antallet af test er mangedoblet sammenlignet med foråret, hvor ikke alle kunne få en test.

Dermed bliver flere registreret som smittet i dag, fordi flere bliver testet. Det seneste døgn er 23.420 personer registreret testet for coronavirus.

Smittetallene kommer i en periode, hvor der er indført yderligere restriktioner i Danmark. Eksempelvis skal restaurationer lukke klokken 22.00, mens der skal bæres mundbind for stående og gående gæster.

Joachim Hoffmann-Petersen mener, at tiltagene er rigtige og vurderer, at det nu er op til danskerne at "stramme op":

- Vi skal nok hver især begynde at se på, hvor mange vi omgås i hverdagen. Det er et af de mest effektive midler, vi har, siger han.

/ritzau/