Der er allerede foretaget smitteopsporing i forbindelse med fund af tiende tilfælde af brasiliansk variant.

Danmark har registreret det tiende smittetilfælde med den brasilianske coronavariant P1.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

- Det nye tilfælde er knyttet til en tidligere kendt smittekæde. Personen har været i isolation, siden smittekæden blev identificeret, og smitteopsporing er derfor allerede foretaget, skriver han.

Han giver ikke yderligere information om, hvor i landet det pågældende smittetilfælde er registreret.

P1 er en af de coronavarianter, som Statens Serum Institut (SSI) holder særligt øje med, og de danske sundhedsmyndigheder kører en intensiveret smitteopsporing, hvis der er mistanke om smitte med varianten.

Det skyldes, at den har en mutation, som studier har forbundet med nedsat følsomhed over for antistoffer.

De vacciner mod coronavirus, der er godkendt til brug i Danmark, ventes at virke over for P1. Men det kan være med nedsat effekt.

Samtidig har den brasilianske variant nogle mutationer, der giver mistanke om, at den kan være mere smitsom.

Den brasilianske variant blev første gang fundet i Manaus i Brasilien i januar og hos nogle japanske rejsende, der havde været i Brasilien.

Netop Manaus har været ramt af en kraftig anden bølge af smitte i starten af året, selv om mange indbyggere tidligere havde været smittet.

I begyndelsen af marts blev varianten for første gang påvist i Danmark.

/ritzau/