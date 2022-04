Danmark er indehaver af en kedelig rekord i Skandinavien.

»I Danmark har vi desværre flere tilfælde af lungekræft end vores skandinaviske nabolande. Det er rigtig trist,« siger Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse:

»Lungekræft er en alvorlig sygdom med en høj dødelighed. Mennesker, der lever med lungekræft, har ofte stærkt forringet livskvalitet.«

Knap 5.000 danskere får hvert år konstateret lungekræft.

Tal fra den nordiske kræftstatistikdatabase Nordcan viser, at risikoen eksempelvis er mere end dobbelt så høj i Danmark som i Sverige, og det er der især en årsag til:

Rygning.

Og ikke mindst at en relativ stor andel af den danske befolkning har røget, for ni ud af ti lungekræfttilfælde skyldes rygning – og de tilfælde af lungekræft, vi ser i dag, er resultatet af rygning for 20-30 år siden.

»Hvis vi bliver ved med at have den højeste andel af mennesker i Skandinavien, der ryger, kommer vi også til at have den højeste forekomst af lungekræft,« siger Mette Lolk Hanak fra Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

Hun glæder sig over, at de danske politikere er begyndt at se på, hvad man kan gøre for at stoppe unge mennesker i at begynde med at ryge.

»Det kræver ambitiøse og vidtrækkende initiativer på tobaksområdet at ændre vores topplacering. Derfor er jeg glad for, at man på Christianborg nu igen drøfter, hvad vi kan gøre for at forebygge rygning.«