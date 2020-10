I 2020 er færre mennesker end forventet samlet set døde i Danmark. Coronarestriktioner har reddet liv.

En usædvanlig mild influenzasæson og en coronapandemi, der aldrig rigtig fik tag i den danske befolkning, før fysisk afstand, håndsprit og flere restriktioner fik smittetallene til at falde, er den direkte årsag til, at Danmark har det laveste antal døde i seks år.

Det skriver Politiken.

Statens Serum Institut (SSI) opgør dødeligheden uge for uge og ser på, hvordan det faktiske antal døde adskiller sig fra de seneste fem år i gennemsnit.

Her viser det sig, at de første 30 uger af 2020 havde den laveste dødelighed siden 2015. Og samtidigt er antallet under niveauet for den forventede dødelighed.

Ifølge SSI har tiltag og restriktioner mod covid-19 også virket mod influenza og en lang række andre smitsomme sygdomme, som der er sket et fald i.

Joachim Hoffmann-Petersen, overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin, stiller dog spørgsmål ved regeringens strategi mod corona.

- Lige nu er det svært at se, hvad regeringens præcise langsigtede mål er. Vil man have den lavest mulige dødelighed og indlæggelse på sygehuse uanset prisen? Det er naivt og dyrt. Vil man nedkæmpe coronaen? Det er umuligt.

- Vil man trække tiden, til vi har en vaccine? Det kan godt forenes med, at man accepterer lidt højere smittetal og lidt færre restriktioner. Til gengæld skal man fokusere ekstremt meget på smitteopsporing og afsætte rigeligt med ressourcer til det, siger han til Politiken.

Mange har misforstået en pointe, når de ser på de aktuelle coronadødstal i Danmark, mener Lone Simonsen, som er professor i epidemiologi ved Roskilde Universitet.

- Når vi har så få dødsfald, skyldes det jo, at vi i starten af marts hurtigt fik epidemien under kontrol og ind i et skruegreb.

- Vi er i en venteposition, til en vaccine eller anden game changer kommer. Men lod vi epidemien rase, ville vi se markant flere døde, siger hun til Politiken.

Andre europæiske lande som eksempelvis Spanien, Frankrig, Italien og England har modsat Danmark oplevet overdødelighed i 2020.

/ritzau/