Danskerne skal forvente mange flere tilfælde af corona-smittede. Det oplyser Statens Serum Institut.

Risikovurderingen for, at der opstår et egentligt smittespredning i Danmark inden for de kommende uger er netop hævet fra 'moderat' til 'høj'.

Det bekræfter Tyra Grove Krause, afdelingschef for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse hos Statens Serum Institut over for B.T.

»Vi ser, at det spreder sig i flere europæiske lande, og en stigning i antallet af tilfælde herhjemme. På den baggrund ser vi en øget risiko for spredning i Danmark i de kommende uger,« siger hun.

Overlæge Tyra Grove Krause, afdelingschef ved Statens Serum Institut.

Indtil videre er danskere hovedsageligt blevet smittet i udlandet, men nu ser man tilfælde, hvor nære kontakter til kendte tilfælde er blevet smittet i Danmark.

»Desuden bliver det sværere og sværere at fastholde strategien om at teste rejsende med lidt host ondt i halsen, når de kommer til Danmark, når stadigt flere lande i Europa bliver ramt. Vi kan ikke holde det ude, og derfor vil vi se smittespredning i Danmark,« siger Tyra Krause.

Igennem en række tiltag, der blandt andet dikteres af statsminister Mette Frederiksen, vil man forsøge at mindske smittespredningen mest muligt. Samtidig skal sundhedsvæsenet forberede sig på et øget antal smittede danskere.

Per tirsdag morgen er der registreret 113 smittede i Danmark. Mindst to er raskmeldte igen, og vi har heldigvis ingen dødsfald som følge af coronavirussen.