Yderligere to steder kommer på Danmarks orange liste. Danskere frarådes fortsat ikke rejser til Norge.

Danmark føjer Monaco og Finland til listen over steder, som danskere frarådes at rejse til.

Det oplyser Udenrigsministeriet.

For Monaco skyldes det et øget smittetal med coronavirus, mens det for Finland bunder i indrejserestriktioner, der indføres af landet på grund af virusset.

For Monaco gælder rejsevejledningen fra på et tidspunkt i denne uge. For Finland gælder den fra mandag. Det er her, landets restriktioner træder i kraft.

Slovenien ventes snart at melde ud, om der skal indføres rejserestriktioner for en række lande, herunder Danmark. Hvis Danmark omfattes, vil danskere blive frarådet at rejse dertil.

Norge har besluttet fra lørdag at fraråde rejser til Region Hovedstaden. I forvejen har Norge Region Midtjylland og Region Sjælland på sin røde liste.

Udenrigsministeriet oplyser dog, at man stadig ikke fraråder rejser til Norge, selv om nabolandet fraråder rejser til tre danske regioner.

Også Litauen, Estland, Letland og Island er i løbet af de seneste to uger blevet føjet til listen over lande, Danmark fraråder rejser til.

Spanien er også på listen.

Selv om et land er gult, og Danmark dermed ikke fraråder borgere at rejse dertil, skal man udvise ekstra forsigtighed og respekt for de gældende restriktioner for at forebygge smitte med coronavirus.

De danske rejseselskaber har opfordret regeringen til at indføre regionale rejsevejledninger, så man undgår at blokere for rejser til et helt land på grund af et lokalt smitteudbrud.

De danske myndigheder er i øjeblikket ved at undersøge, om det kan lade sig gøre, lyder det i flere folketingssvar fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Det har især været et ønske fra rejsebranchen at få en regional rejsevejledning i Spanien.

I starten af august blev rejsevejledningen for landet ændret, så Udenrigsministeriet nu fraråder rejser dertil.

De danske myndigheder fraråder rejser, hvis der er mere end 30 smittede per 100.000 indbyggere om ugen.

Den grænse har Spanien overskredet - primært på grund af en stor stigning i smitten i den nordlige del af landet.

Til gengæld er der relativt få smittede på populære rejsemål som Mallorca og De Kanariske Øer, og rejsebranchen mener, at man ikke behøver at fraråde rejser til regioner med lav smitte.

