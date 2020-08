Litauen tilslutter sig rækken af lande, som Udenrigsministeriet fraråder danskere at rejse til.

Litauen har indført 14 dages hjemmekarantæne for personer, der rejser til Litauen fra Danmark.

Derfor fraråder Danmark nu alle ikke-nødvendige rejser til Litauen.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter natten til tirsdag.

Henholdsvis mandag og fredag frarådede Danmark alle ikke-nødvendige rejser til Estland og Letland på grund af lignende karantænekrav.

Hjemmekarantænen vil betyde, at man har pligt til at afstå fra unødvendige kontakter i 14 dage fra ankomsten til Litauen.

Man må kun forlade sin bolig eller opholdssted for at se en læge eller købe mad, medicin og andre essentielle fornødenheder samt i nødsituationer.

Der er dog nogle få undtagelser til kravet om hjemmekarantæne for visse persongrupper, oplyser Udenrigsministeriet.

Hvis man kommer hjem fra en rejse til Litauen, opfordres man ikke til at blive hjemme i 14 dage, fordi Litauen opfylder kriterierne for lave smittetal, skriver Udenrigsministeriet på sin hjemmeside.

Danmark har i løbet af de seneste uger frarådet ikke-nødvendige rejser til en række lande.

Torsdag blev Belgien og Malta ændret fra gul til orange på Udenrigsministeriets kort.

Når et land er gult, anbefales man at være ekstra forsigtig. Når et land er orange, fraråder ministeriet ikke-nødvendige rejser dertil.

Ikke-nødvendige rejser til Spanien frarådes også.

De danske myndigheder fraråder ikke-nødvendige rejser, hvis der er over 30 nye smittetilfælde med coronavirus per 100.000 indbyggere om ugen i det pågældende land.

Men rejser bliver også frarådet alt efter karantænereglerne i det pågældende land, som det nu er tilfældet med Litauen, Letland og Estland.

Ikke-nødvendige rejser til Irland frarådes også grundet landets karantæneregler.

/ritzau/