Danmark vil efter alt at dømme købe en 'væsentlig mængde' Pfizer-vacciner af Rumænien.

Det fremgår af en orientering oversendt fra Sundhedsministeriet til partiernes sundhedsordførere, som B.T. er i besiddelse af.

I orienteringen til sundhedsordførerne står der blandt andet, at 'muligheden for købet foranlediges af, at Rumænien oplever en lav vaccinationstilslutning, og derfor har landet overskydende vaccinedoser, som de ønsker at sælge'.

Det er endnu uvist, hvornår vaccinedoserne vil kunne komme til landet, skriver ministeriet.

Pfizer-vaccinen er den mest benyttede i det danske vaccinationsprogram. Foto: Denis Balibouse Vis mere Pfizer-vaccinen er den mest benyttede i det danske vaccinationsprogram. Foto: Denis Balibouse

Flere rumænske medier skrev allerede mandag aften, at der skulle være tale om helt op mod en million doser. De rumænske medier citerer landets premierminister, Florin Cîţu:

»Der er stor efterspørgsel på vores vacciner. Vi vil sælge en million Pfizer-vacciner til Danmark,« siger han ifølge det rumænske nyhedsbureau Agerpres.

Ifølge B.T.s oplysninger er der endnu ikke sat en underskrift på aftalen, og forhandlingerne med Rumænien er således fortsat i gang.

B.T. har været i kontakt med Sundhedsministeriet, men her lyder meldingen, at man snart vil komme med en melding om det mulige vaccineindkøb.

Selvom betydningen for det danske vaccinationsprogram ikke omtales i orienteringen til ordførerne, så kan den rumænske handel have stor effekt på vaccinationskalenderen.

Den er gentagne gange blevet udskudt – både på grund af forsinkede og formindskede leverancer af vacciner fra både Pfizer og Moderna, men også på grund af myndighedernes beslutning om at droppe vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson på grund af tilfælde af blodpropper.

De to sidstnævnte har dog indgået i en frivilligordning.