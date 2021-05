I udlandet kigger man skævt til Danmark og deres flygtningepolitik.

Det norske medie Dagbladet har blandt andet lavet en leder, hvor de går hårdt til Danmark.

»Noget er råddent i kongeriget Danmark,« indledes lederen, hvorefter Danmarks beslutning om at sende syriske flygtninge hjem til Syrien bliver ridset op.

Lederen langer også ud efter statsminister Mette Frederiksen og kalder det en 'underlig' beslutning, inden den slutter med følgende ord:

»Det er under alle omstændigheder hjerteskærende at se, at en god nabo har så lidt hjerte.«

Beslutningen om at sende syriske flygtninge hjem har også trukket overskrifter i andre lande og udenlandske medier.

Det franske medie France 24 har en overskrift, der hedder 'I Danmark frygter syriske familier at blive sendt hjem'.

The Guardian har en overskrift, der lyder 'Afsløret: Ødelæggelse er det der venter syrere, som står til at blive udvist fra Danmark.

Kritikken fra udlandet kommer, fordi Danmark på trods af, at FN ikke mener, at det er sikkert for syriske flygtninge at rejse hjem, alligevel har besluttet at sende syriske flygtninge hjem.

Danmark har truffet beslutningen grundet en Syrien-rapport, hvori de konkluderer, at det er sikkert for de syriske flygtninge at vende hjem. Men i april kunne B.T. afsløre, at 8 af 12 navngivne kilder, som er med i Udlændingestyrelsens to Syrien-rapporter, tager afstand fra indholdet i rapporterne.

I en fælles udtalelse skriver de otte kilder, at indholdet er mangelfuldt og misvisende.