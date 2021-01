Pfizer kan ikke levere det lovede antal vacciner i første kvartal. Der er en nedgang på 100.000 doser.

Danmark vil ikke få så mange vacciner som forventet af Pfizer/BioNTech i første kvartal.

Der vil være en nedgang på antallet af leverede doser på 85.000-100.000. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) på sin hjemmeside.

Der er tale om en nedgang på cirka ti procent i antallet af leverede vaccinedoser i forhold til den oprindelige forventning.

Nedgangen svarer til, at 42.000-50.000 færre personer end planlagt kan blive vaccineret i første kvartal, da hver person skal have to doser.

I sidste uge meldte Pfizer/BioNTech ud, at der ville komme færre vacciner i denne uge til Danmark på grund af en ombygning på Pfizers fabrik i Belgien.

I den forbindelse lød det dog samtidig fra Pfizer, at det lovede antal vacciner i første kvartal ville blive leveret i første kvartal, men det har altså ikke vist sig at være tilfældet for Danmark.

- Danmark arbejder både direkte og via EU på at søge en løsning fra Pfizer, så reduktionerne bliver mindre, skriver Statens Serum Institut.

/ritzau/