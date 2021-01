For tredje år i træk tager Danmark prisen som det mindst korrupte land i verden.

I hvert fald hvis man spørger Transparency International, som hvert år undersøger verdens lande for korruption.

På førstepladsen ud af i alt 180 lande i den nyligt udgivne oversigt finder man Danmark – sammen med New Zealand.

Og det er der en god grund til, fortæller formanden for den danske afdeling af organisationen til Politiken.

Ifølge ham så skyldes Danmarks placering vores størrelse, og at det tiltrækker stor mediebevågenhed, når der en sjælden gang kommer korruptionssager.

»Vi vil ikke finde os i det. Det ligger ikke i den danske kultur. Når sager kommer frem, bliver de efterforsket. Og når de kommer for retten, bliver der reageret. Der findes ingen lande, der er fri for korruption,« siger Jesper Olsen og fortsætter:

»Når udlandet skal se, hvor det er godt at drive forretning, så vælger de Danmark, fordi de ikke skal bestikke nogen, og fordi der er en grundlæggende sund kultur«, fortæller han.

Men selvom placeringen overvejende er en god nyhed, så er der også hår i suppen. Ifølge Jesper Olsen kan det nemlig betyde, at vi overser korruptionen, når den er her.

Her peger han på de seneste store korruptionsskandaler på dansk jord.

Sidste år fik den tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen eksempelvis en fængselsdom for misbrug af sit embede. Også store danske selskaber som Carlsberg og Mærsk har været indblandet i omfattende korruptionssager i udlandet.

Jesper Olsen mener derfor, at der kan være udfordringer forbundet med at være nummer ét, fordi det bidrager til en følelse af immunitet. Og det er det allerfarligste, mener han, fordi vi dermed stopper med at tage det alvorligt.

Der er dog fortsat langt fra den danske førsteplads og ned til sidstepladsen i opgørelsen. Her finder man Nordkorea og Haiti, som dermed er de mest korrupte lande i verden ifølge Transparence International.