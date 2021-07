Hvis man ifører sig vikingebrillerne og går i kamp med øje for at være bedst i Skandinavien – ja, så er der begrundet stolthed ved at komme fra Danmark.

I hvert fald hvis man tager udgangspunkt i en ny top-25 liste, som erhvervsmagasinet Forbes har bragt over de klogeste nationer på kloden.

Listen, som er udarbejdet og undersøgt af rabathjemmesiden Vouchercloud, viser, at Danmark er det klogeste land i Skandinavien, og dermed slår vi vores svenske og norske naboer.

Og den suger vi da gerne i os!

De 25 klogeste nationer Japan Schweiz Kina USA Holland Rusland Belgien Storbritannien Canada Sydkorea Hongkong Tyskland Taiwan Østrig Finland Ungarn Danmark Australien Norge Sverige Polen Israel Tjekkiet Frankrig Singapore

På listens top-25 indtager Danmark en 17. plads, mens Norge og Sverige følger efter med henholdsvis en 19. og 20. plads.

Listen er rangeret på baggrund af tre ting.

Først hvor mange nobelpriser et land har fået, hvis man kigger på befolkningsstørrelsen. Dernæst de nationale IQ-test samt landes skoleresultater. Tilsammen giver det vort land en 17. plads.

Generelt er listen stærkt domineret af lande fra Asien og Europa, men Japan tager førstepladsen.

Det er kun USA, Canada og Australien, der repræsenterer andre kontinenter på listen. Resten tager de asiatiske og europæiske lande.