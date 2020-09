Kun Holland overgår Danmark i ny rapport om børns trivsel. Unicef ser behov for fokus på ensomhed herhjemme.

Børn trives rigtig godt i særligt Holland, Danmark og Norge, men i Danmark kan vi have gavn af at sætte mere ind over for ensomhed blandt unge.

Det viser en ny rapport fra Unicef.

I den har børneorganisationen sammenlignet lande i EU og OECD ud fra en række emner, der kan have betydning for barndommen. Overordnet set inddeles den i kategorierne mental velvære, fysisk sundhed og færdigheder.

Danmark klarer sig grundlæggende godt, men der er stadig områder, som der bør være fokus på at forbedre. Det vurderer Anne-Mette Friis, der er national chef for Unicef i Danmark.

- Ser vi alene på det nationale, er der stadig ting, som danske børn kæmper med. Det er blandt andet ensomhed og tristhed, siger hun.

41 lande er blevet sammenlignet i rapporten, og Danmark får samlet set en andenplads på listen.

Når det kommer til den mentale trivsel, ligger vi nummer fem, vi er nummer fire, når det kommer til fysisk sundhed, og nummer syv målt på færdigheder.

Rapporten baserer sig blandt andet på undersøgelser af, hvor tilfredse børn på 15 år selv vurderede, at de var med deres liv, og hvorvidt der var mange selvmord, stor tristhed, overvægt og dårlige sociale og akademiske færdigheder.

Årets resultater adskiller sig ikke afgørende fra tidligere rapporter. Anne-Mette Friis havde også forventet, at Danmark ville score en god placering, hvad angår børns trivsel.

- Vi har forventninger om, at Danmark og andre nordiske lande skal ligge helt i top, fordi vi lever i forholdsvist velstillede lande og sunde demokratier. Derfor bør vi også ligge godt.

Hun fremhæver blandt andet tristhed og ensomhed som emner, der bør fokuseres på. Og her er det afgørende at få børnene med ind over mulige initiativer eller løsninger, mener Anne-Mette Friis.

- Det er essentielt at hive børnene med indover. De har utroligt mange gode og velegnede synspunkter, som vi ikke altid får på banen.

- I forhold til følelsen af ensomhed ved børnene meget, meget mere end os. De ved eksempelvis, hvordan sociale medier påvirker deres hverdag. De ved tusind gange bedre, hvad der foregår der, end voksne gør, siger hun.

Hun mener, at børnekonventionen, der omtaler børns rettigheder, skal mere i spil i samfundet, hvis børn skal trives endnu bedre end i dag.

/ritzau/