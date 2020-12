Der går ikke mange dage, fra coronavaccine er godkendt, til at den er i Danmark, vurderer Lægemiddelstyrelsen.

Hvis coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech bliver godkendt i EU 23. december, så vil vi i Danmark begynde at vaccinere mod coronavirus på denne side af nytår.

Det siger Thomas Senderovitz, direktør for Lægemiddelstyrelsen, til Ritzau.

- Hvis vaccinen bliver godkendt lillejuleaften, altså at der kommer en godkendelse fra Europa-Kommissionen lillejuleaften, så skal firmaet have ekspederet vaccinen afsted.

- Og der regner vi med, at der ikke går mange dage, fra den er godkendt, til vi har den i Danmark. Og så kan jeg godt sige, at så står alle klar, siger han og tilføjer:

- Hvis den bliver godkendt den 23., så vaccinerer vi på denne side af nytår.

Den 21. december bliver der holdt et ekstraordinært møde i en ekspertkomité under Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

På dagsordenen er coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech, og om vaccinen bør godkendes til brug af EU's medlemslande.

Det er EMA, som står for at godkende vacciner i EU. Den 23. december bliver det endeligt besluttet, om vaccinen må bruges i EU-lande.

Den er i forvejen godkendt til nødbrug i lande som USA, Canada og Storbritannien.

Thomas Senderovitz understreger, at borgerne kan være trygge ved at få vaccinen, hvis den bliver godkendt til brug i EU. Han oplyser, at det fortsat er for tidligt at sige, hvornår eksempelvis en million danskere er blevet vaccineret.

- Det er ikke sikkert, at den første million alle bliver vaccineret med præcis den samme vaccine. Vi har mange vacciner i indkøbskurven. Og vi må se, hvor hurtigt producenterne får dem godkendt, og hvor hurtigt de kan produceres.

- Så det er ikke utænkeligt, at vi skal have to eller flere vacciner i spil, før vi kan nå op på de store tal. Hvor hurtigt det går, er ude af vores kontrol, siger han og henviser til, at vaccinerne blandt andet skal godkendes, før de tages i brug.

