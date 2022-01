»Jeg er ret sikker på, at det kommer til at gå i den retning herhjemme.«

Sådan siger Lone Simonsen, professor i folkesundhedsvidenskab ved RUC, efter det i denne uge kom frem, at Spanien nu vil overvåge corona ligesom influenza.

Mere konkret betyder det, at Spanien ikke længere vil registrere hvert eneste tilfælde eller teste ved milde symptomer.

I stedet vil de spanske myndigheder benytte metoder, som man normalt benytter til sygdomme som influenza, og udtrække smittetallene fra ‘en statistisk signifikant stikprøve’.

»Nu hvor vi har en mindre dødelighed og vacciner, der beskytter os, så giver det mening at gå over til et lignende system i Danmark,« siger Lone Simonsen.

Hun mener, at vi lige nu befinder os i overgangen fra en verdensomspændende coronapandemi til noget, vi kender bedre: En influenzalignende sæson med vaccination til de mest sårbare og immunitet hos de fleste andre.

Lone Simonsen mener dog ikke, det bliver nogen nem overgang:

»Forstået på den måde, at vi jo bruger coronapas lige nu, så hvis man ikke tilbyder test mere, så vil det blive et problem for dem, der ikke er vaccineret,« siger hun.

Er det på tide, at Danmark ændrer teststrategi?

Læg dertil, at det også kan blive en udfordring, hvad man skal gøre med de sårbare ældre på plejehjem, hvor man lige nu ser en stigning i antallet af smittede og døde. Mere nøjagtigt blev 636 beboere på plejehjem konstateret smittet i sidste uge, og 33 døde.

»Der vil det nok give mening at opretholde test for at undgå, at der kommer større udbrud på plejehjem,« siger Lone Simonsen.

Rune Hartmann, professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet, er enig med Lone Simonsen.

»Vi bruger jo mange milliarder hver måned på det kæmpe testsystem, vi har i Danmark. De penge kunne man bruge bedre i sundhedssystemet. Det bliver nok ikke lige i morgen, men på et tidspunkt i løbet af 2022 kunne jeg godt se for mig, at det blev mere som i Spanien,« siger Rune Hartmann.

Vi bruger jo mange milliarder hver måned på det kæmpe testsystem, vi har i Danmark. De penge kunne man bruge bedre i sundhedssystemet. Rune Hartmann, Professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet

Han fortæller, at coronavirus er inde i en såkaldt tilpasningsfase, og at man lige nu venter på, at virus finder et stadie, hvor den er mere generisk stabil ligesom andre typer af coronavirus. Det vil sige, at den ikke i samme grad muterer, som vi ellers har set tidligere.

»Vi ved ikke nøjagtigt, hvornår den bliver mere stabil. Men vi kan ikke blive ved med at leve i højt alarmberedskab,« siger Rune Hartmann.

Spanien er et af de lande i verden, hvor flest er vaccineret. Hele 81 procent af befolkningen er færdigvaccineret. Og det er netop det faktum, der gør, at landet nu kan tillade sig at skifte strategi.

»En høj vaccinationsgrad er forudsætningen for, at vi også i Danmark kan normalisere vores hverdag,« siger Rune Hartmann.

Anderledes ser det ud i dele af Østeuropa, hvor befolkningen ikke i lige så høj grad er vaccineret.

»Så dér vil det ikke være en god idé at undlade at teste,« siger Lone Simonsen med henvisning til, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har sagt, at det endnu er for tidligt at betragte coronavirus som en sygdom på linje med influenza.

I dag overvåger de danske myndigheder allerede influenza og andre luftvejsinfektioner via det, man kalder for sentinelovervågning. Det er praktiserende læger, der står for indberetningerne.

Overvågningen er dog også begyndt at indebære overvågning af vores spildevand, hvor man kan se, hvilke områder coronavirus især er udbredt i.

Herhjemme bruger vi fortsat milliarder af kroner på at masseteste befolkningen. Det bør vi ændre på, mener eksperterne. Foto: Mathias Svold Vis mere Herhjemme bruger vi fortsat milliarder af kroner på at masseteste befolkningen. Det bør vi ændre på, mener eksperterne. Foto: Mathias Svold

Netop den del håber Lone Simonsen på vil blive forbedret i de kommende år, hvor vi formentlig skal lære at leve med coronavirus.

Men er der så slet ikke nogen ulemper ved at lade være med at masseteste?

»Sentinelovervågning vil give et godt billede af epidemiudviklingen. Men det kan ikke bruges til smitteopsporing. Det har jo vist sig med omikronvarianten, at det ikke længere virker efter hensigten. Smitten stopper ikke på grund af test, og det er endnu et argument for at gøre som Spanien,« siger Rune Hartmann.

Hans forhåbning er, at vi snart står med en ny vaccine, der er tilpasset omikronvarianten, og som virker bedre mod smitte end de nuværende vacciner.

Lone Simonsen tilføjer desuden, at hun mener, det fortsat er vigtigt at teste og sekventere virus fra alle, som er indlagt med og døde af covid-19.

»På den måde kan vi med en begrænset testindsats fortsat have dybt kendskab til antallet af alvorlig sygdom samt opdage nye varianter som giver alvorlig sygdom,« siger hun.