Alle kommuner vest for Storebælt må ikke tænde sankthansbål i år.

Det skyldes den tørre situation i Danmark, hvorfor der er indført et afbrændingsforbud fredag.

Det oplyser Danske Beredskaber i en pressemeddelelse.

I alle kommuner vest for Storebælt kommer der enten totalt afbrændingsforbud eller et mere specifikt bålforbud.

Derudover bliver det heller ikke lovligt at tænde bål i Slagelse eller Sorø, på Bornholm samt i Helsingør og i Tisvilde Hegn.

Det vil sige, at Lolland-Falster, Midt- og Sydsjælland, Roskilde, samt Hovedstadsområdet inklusiv Køge og Stevns, og Nordsjælland, tillader Sankt Hans-bål.

Afbrændingsforbuddet gælder fra 23. juni klokken 00.01 til 24. juni klokken 09.

'Der gives ikke dispensationer. Vær forsigtig i naturen', skriver Nordjyllands Beredskab eksempelvis.

Forbuddet gælder enhver brug/afbrænding af følgende:

Sankthansbål

Bål/bålfad/bålplads

Brug af kulgrill, herunder engangsgrill

På kystnært hav, mindre end 200 meter fra land

Halm, halmstakke og lign. Der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer

Haveaffald

Affald fra skovbrug

»Når hele Danmark samtidig tænder store bål giver det et andet risikobillede. Det er den samtidighed af store bål, som vi er nødt til at gribe ind over for,« siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber.

Opdateres …