Et mylder af hurtigtvoksende fluelarver på dansk fabrik er en bæredygtig vej til foder og måske fødevarer.

Millioner af myldrende larver fra den store tropiske soldaterflue skal fremover blive til bæredygtigt dansk foder til fisk og fjerkræ.

Nordeuropas største fuldautomatiserede insektfabrik Enorm åbner onsdag officielt i den lille landsby Flemming vest for Horsens.

Produktionen skal til foråret op på 100 ton larver - om dagen.

Larverne bliver på få uger til et proteinholdigt dyrefoder i form af mel og olie.

Stifterne bag den fuldautomatiske nye fabrik på 22.000 kvadratmeter er far og datter, Carsten Lind Pedersen og Jane Lind Sam, med en baggrund i svine- og foderproduktion. Indtil de blev fristet af potentialet i en insektindustri, der i disse år boomer verden over.

- For mig som gammel svinebonde handler også insektavl bare om at finde noget billigt foder og omsætte det til et produkt, du kan sælge med en højere værdi, siger Carsten Lind Pedersen.

Han peger på, at bare 25 kilo flueæg på 25 dage bliver til 100 ton larver.

Hidtil har projekter med insekter været i småskala herhjemme.

Men Enorm sender Danmark op i eliten i insektindustrien, som i stigende grad forventes også at producere fødevarer.

En hastigt voksende verdensbefolkning får brug for adgang til proteinholdig mad, der trækker færre veksler på vandforbrug, miljø og areal end de to- og firbenede husdyr.

- Et kilo foder ind i insekter giver massivt mange gange mere mad i den anden ende end en ko eller gris og med langt mindre areal og vandforbrug, siger centerchef Anne Louise Dannesboe Nielsen i Fødevareteknologi hos Teknologisk Institut.

- Samtidig kan produktionen endda stables i et proteinproducerende højhus i en storby, hvis det var.

Det foder, som larverne i lyntempo omsætter til protein, kommer fra affaldsprodukter fra fødevareindustrien eller bioaffald, der normalt hældes i et biogasanlæg.

- Larverne spiser det, der er for ringe til foder til en gris, men for godt til bare at smide i et biogasanlæg, siger Carsten Lind Pedersen.

Den fuldautomatiske fabrik, der er investeret over en halv milliard kroner i, kommer i fuld produktion op på cirka 60 ansatte.

Den landmandsejede grovvaregigant DLG gik i 2022 ind i projektet som investor.

Direktør for bæredygtig forretningsudvikling i DLG, Jakob Lave, forventer sig meget af samarbejdet.

- DLG satser massivt på alternative proteinkilder, som kan hjælpe landmanden til en mere klimaeffektiv produktion. Vores nye strategi betyder desuden, at en tredjedel af alle investeringer skal være i bæredygtige projekter, siger han.

/ritzau/