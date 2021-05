Personer bosiddende i grænselandet kan fra fredag rejse ind i Danmark uden at skulle gå i isolation i ti dage.

De danske sommerhusudlejere kan fredag slå dørene op for turister igen.

Som en del af genåbningens tredje fase får personer, der er bosiddende i grænselandet, fra fredag lov til at rejse ind i Danmark uden at skulle gå i isolation i ti dage ved indrejse.

Det eneste, der kræves, er et negativt prøvesvar fra en PCR-test for at bekræfte, at man ikke er smittet med coronavirus. Den må højst være 72 timer gammel ved indrejse.

Dermed kan eksempelvis turister fra Slesvig-Holsten igen drage i sommerhus langs den danske vestkyst.

Ændringen træder i kraft ved midnat mellem torsdag og fredag og gælder personer med adresse i grænselandet.

Det vil sige Slesvig-Holsten i Nordtyskland og Blekinge, Skåne, Halland og Västra Götaland i Sverige.

