Inden længe vil Danish Crown ikke kun tjene milliarder af kroner på flæskesteg, spegepølser og frikadellefars.

Snart sender den danske slagterigigant nemlig en stribe af plantebaserede fødevarer på hylderne i både Danmark, Polen og Sverige.

Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.

»Som en af Danmarks absolut største leverandører af fødevarer vil vi gerne være med til at udvikle udbuddet af plantebaserede produkter. Vi tror på en stigende efterspørgsel efter alternative proteiner i de kommende år, så de produkter der rammer markedet nu, er vores første lille skridt ind på det marked, » fortæller Jais Valeur, der er Group CEO i Danish Crown.

De plantebaserede fødevarer, som kommer til at være under mærket 'Den Grønne Slagter', vil i første omgang være en serie på i alt otte produkter.

Her vil sortimentet bestå af Veggie Fars, Veggie Bites, BBQ Burger, Nuggets, Schnitzel, Veggie Deller samt indisk inspirerede retter som Tandoori og Byriani.

»Vi har arbejdet intensivt med produkterne for at komme helt på plads med både smag, tekstur og tilberedning. I det arbejde har det vist sig, at netop tilberedningen er helt central for at få en god oplevelse med produkterne,« siger Mette Schacht Færch, der er direktør for marketing og innovation i Danish Crown Nordics og fortsætter:

»Uanset om forbrugerne vælger vores færdigretter eller en af vores måltidskomponenter som eksempelvis nuggets eller burger, så er produkterne meget hurtige at tilberede, og det ved vi er vigtigt for mange af de forbrugere, som ønsker at spise mere plantebaseret.«

Danish Crown er dog ikke de eneste, der har begivet sig ud på markedet for plantebaserede fødevarer. Her er der nemlig allerede stor konkurrence, hvorunder Naturli' Foods ligeledes er til stede.

De nye produkter fra Danish Crowns 'Den Grønne Slagter' vil være at finde i flere af Danmarks detailkæder fra slutningen af januar.