Det danske slagteri Danish Crown har fået en bøde for 70.000 kroner i forbindelse med en sag om dyrplageri. Det skriver Jydske Vestkysten.

Bøden gives efter en konkret episode på Danish Crowns slagteri i Skærbæk, hvor en orne i juli sidste år blev anbragt i et såkaldt skoldekar, mens den stadig var i live.

Det medførte store lidelser for dyret, som ikke havde fået skåret halspulsåren over efter, at den var blevet bedøvet.

Episoden skete efter en menneskelig fejl, og Danish Crown har ifølge Jydske Vestkysten accepteret den efterfølgende bøde på 70.000 kroner.

Danske grise skal bedøves og have halspulsåren skåret over inden de lægges i skoldekar. Ellers får man en bøde. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Danske grise skal bedøves og have halspulsåren skåret over inden de lægges i skoldekar. Ellers får man en bøde. Foto: Bax Lindhardt

Ifølge Jydske Vestkysten, så er den normale bødestørrelse for lignende dyrplageri på 20.000 kroner, men det er ikke første gang, at noget tilsvarende er foregået på Danish Crowns slagterier.

Derfor blev bøden noget større.

»Jeg har talt mig frem til, at der har været fem tidligere tilfælde af fuldstændig samme karakter inden for de sidste 10 år. Taget i betragtning, hvor mange millioner grise, der bliver slagtet, er det forsvindende få, men straffepåstanden tager altså udgangspunkt i, at der er tale om gentagelser, forklarer specialanklager Lars Viereck.

Fejlen blev opdaget, da Danish Crown er underlagt særlig skarp kontrol fra embedslæger.