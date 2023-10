Da Daniel Elgarats bror ringede til ham om morgenen den 7. oktober, vidste han ikke, at det var brorens sidste livstegn.

»Under den her samtale hørte vi pludselig i baggrunden en masse råben og lyde, Og så sagde min bror pludselig til mig: 'Danny, nu er det slut, nu er det slut.' Og så blev samtalen afbrudt.«

Det fortæller Daniel Elgarat, da B.T. mandag formiddag møder ham på Christiansborg, hvor han sammen andre pårørende til gidsler, der er kidnappet af terrororganisationen Hamas, turnerer med budskabet »Bring them home now«.

For hvad Daniel Elgarat ikke vidste var, at mens samtalen foregik, der udførte Hamas et blodigt angreb på kibbutzen Nir Oz i det sydlige Israel, hvor hans bror befandt sig.

»Han var meget nervøs, han græd og fortalte mig, at han var kommet til skade med sin hånd, og at han blødte meget. Jeg prøvede at forklare ham, hvordan han kunne stoppe blødningen.«

»Vi vidste ikke, at der var terrorister i kibbutzen,« fortæller Daniel Elgarat til B.T.

Daniel Elgarat prøvede gentagne gange at ringe til sin bror, og han prøvede også at få nogen til at lede efter ham i kibbutzen, men de kunne ikke få fat på broren.

Ved at tjekke telefonens signal kunne familien se, at Itzhk Elgarat krydsede grænsen til Gaza ved 12-tiden, hvorefter de kunne se, at han befandt sig i Gaza City.

»Dem der kom til hans værelse bagefter, fandt det tomt med en masse blod på gulvet. Og det var det. Vi ved, at han er i Gaza, men vi har ikke flere oplysninger om hans tilstand, hvad der er sket, og om han er i live eller død.«

»Hamas' fjende nummer to efter Israel er palæstinenserne,« lød det fra Daniel Elgarat, der understregede, at Hamas ikke repræsentere palæstinenserne.

Omgivet af Negev-ørkenen var kibbutzen hjemsted for mere end 400 mennesker, hvor mange dyrkede afgrøder.

På videoer fra kibbutzen efter angrebet kan man se huse brændt til jorden, mens blod præger gulvet i en stue, hvor der på væggen står 'Hjem. Drøm. Kærlighed'.

Det estimeres, at Hamas har dræbt eller kidnappet mere end 100 af de i alt 400 personer i kibbutzen.

Og man formoder, at den 69-årige dansk-israelske statsborger Itzhk Elgarat er en af dem, der er blevet taget som gidsel.

Vil gøre alt for at hjælpe sin bror

Mandag formiddag mødtes Daniel Elgarat og de andre pårørende med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

»Jeg sagde til ham, at de er nødt til at fortsætte med at støtte Israel, og at han ser min bror som en dansk statsborger og hjælper ham, hvor han kan. Og jeg fortalte ham, at han er nødt til at være stærk, fordi en dansk statsborger er blevet kidnappet af Hamas.«

Hvad skal den danske regering gøre?

»De bliver nødt til at bekymre sig som Itzhk Elgarats, som de vil bekymre sig om enhver dansk borger. Det kunne lige så godt have været dig,« sagde Daniel Elgarats, mens han pegede ud på de fremmødte journalister.

Daniel Elgarat fortæller, at hvis han kunne få lov til at tale med sin bror i dag, så ville han fortælle ham, at han ville rejse til verdens ende for at hjælpe ham.

»Jeg vil sige til ham, at han kan være sikker på, at vi gør alt for at få ham løsladt. Og jeg er også sammen med hans børn nu i Danmark, og de er bekymrede, for de savner deres far. Og jeg kom til Danmark, men jeg vil tage til verdens ende for at forsøge at hjælpe ham.«