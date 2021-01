Daniel Aarslev havde i flere uger glædet sig til at få sit nye fjernsyn fra Elgiganten – det lavede et telefonopkald på leveringsdagen dog øjeblikkeligt om på.

»Det er en mand, der hedder Markus, der ringer. Han er murer på en byggeplads, og han har set det her tv, der har stået midt ude i regnen i to timer, og det pissede altså ned,« fortæller han.

Ja, det lyder helt utroligt. Men den er god nok.

Det fjernsyn, Daniel Aarslev har bestilt, er blevet leveret midt på en byggeplads. Nå ja, og i en helt anden by. Det så sådan ud:

Sådan blev Daniel Aarslevs tv afleveret af Elgiganten. På en byggeplads i en helt anden by. Vis mere Sådan blev Daniel Aarslevs tv afleveret af Elgiganten. På en byggeplads i en helt anden by.

Kort fortalt bestilte Daniel Aarslev et Samsung-fjernsyn hos Elgiganten 29. december sidste år, og han fik besked om, at det ville blive leveret til bopælen i Silkeborg 19. januar. Få dage inden blev han dog informeret om, at det først ville komme 21. januar. Fint nok.

Lige indtil opkaldet fra mureren Markus altså kom torsdag eftermiddag kl. 15 med beskeden om, hvor fjernsynet i virkeligheden befandt sig.

»Jeg sagde: 'Hvad gør det?'« erindrer Daniel Aarslev at have sagt i telefonen.

Han får mureren Markus til at tage et billede af kassen og af den label, der sidder derpå. Og her fremgår det tydeligt, at det skam er Daniel Aarslevs fjernsyn. Både hans rigtige navn står der, og hans telefonnummer, og det rigtige vejnavn og husnummer, og det rigtige postnummer og by, 8600 Silkeborg (B.T. er i besiddelse af et foto af den pågældende label).

Alligevel har fragtmanden sat fjernsynet på en godt nok enslydende adresse, men i 8620 Kjellerup – som tilfældigvis er ubeboet.

»Så han har haft alle muligheder for at kontakte mig og aflevere det rigtigt, men han har i stedet sat det 10 kilometer væk på en byggeplads,« siger Daniel Aarslev, der selv dagen derpå har svært ved at forstå, hvad der er sket:

»Jeg er virkelig træt af det, for jeg havde jo ventet i tre uger på det.«

Siden har Daniel Aarslev flere gange været i kontakt med Elgiganten, hvilket ikke har gjort humøret bedre. Ifølge den utilfredse kundes forklaring blev han aldrig kontaktet af fragtmanden på leveringsdagen – selv om det er normal praksis cirka en halv time inden ankomsten.

»I kundeservice sagde de så, at det var min egen fejl, og at jeg havde givet ham lov til at sætte det dér. Det blev jeg rigtigt 'pissed' over, og jeg blev så rasende, at jeg faktisk råbte af dem i telefonen: 'Det kan fandeme ikke passe, det her. Jeg har ikke gjort noget forkert. Jeg har været hjemme hele dagen, for at I kunne komme og aflevere det tv',« fortæller han:

»Min tålmodighed er egentlig ret stor, men når jeg bliver beskyldt for noget på den her måde, bliver den meget lille. Jeg kan sige, at det er allersidste gang, at jeg sætter mine fødder derinde. Jeg gider ikke at blive beskyldt for noget, når jeg ikke har gjort noget forkert.«

Mens B.T. fredag taler med Daniel Aarslev, kontakter Elgiganten ham for at meddele, at der nu er oprettet en sag på episoden. Han har dog ikke fået information om, hvad udgangen på sagen kan blive. Om han får pengene tilbage, et nyt fjernsyn eller noget helt tredje.

B.T. har været i kontakt med Elgigantens kommunikationsansvarlige, Ditte Opstrup Andersen, der har følgende kommentar:

»Vi er straks ved at kigge på sagen, så kunden kan få sit fjernsyn på den ene eller anden måde, men da det er en igangværende sag, så er det svært for mig som kommunikationsansvarlig at sige, hvor vi er med tingene. Men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at ende op med en glad og tilfreds kunde, for det er det, vi lever for,« siger hun.

Ps: Elgiganten har selv valgt at hente fjernsynet på byggepladsen igen.