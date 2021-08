Hvor længe bruger du hver dag på at scrolle gennem Facebook, nyheder, YouTube, Instagram, Snapchat og alle de andre farvestrålende ikoner på telefonen?

For længe?

Det mente 30-årige Daniella Hansen, at hun gjorde, og hun tog derfor en beslutning om at skære ned på sit skærmforbrug.

»Jeg synes, man mister noget nærvær. Det er for nemt at tage telefonen frem, hver eneste gang der opstår en lille pause i hverdagen.«

Hvordan har du det med dit eget skærmforbrug?

En ny undersøgelse, YouGov har lavet for B.T., hvor danskerne selv har svaret på, hvor meget tid de bruger på telefonen hver dag, viser, at vi i gennemsnit har to-tre timers skærmtid om dagen.

Yngre mere end ældre, og mænd mere end kvinder.

Daniella Hansen har en skærmtidsbegrænsning på fire timer om dagen, og hun bruger dermed lidt mere end gennemsnittet, men hun er gået væsentligt ned i tid, efter hun besluttede sig for at sætte en begrænsning på skærmtiden og deaktivere Facebook i en periode.

Det har hun godt kunnet mærke.

»Det synes jeg helt bestemt, det har. Jeg får en bedre kontakt med folk omkring mig og er mere til stede i det, der foregår,« fortæller Daniella Hansen.

Hun prøver at ændre den måde, hun bruger sin telefon, så hun undgår at hive den frem, hver gang der opstår en lille pause i hverdagen, men i stedet bruger sin skærmtid mere fokuseret.

Ifølge ekspert på børne- og ungeområdet hos Center for Digital Dannelse Emilie Hendel Møller er netop spørgsmålet om, hvad vi bruger vores skærmtid på, langt mere interessant, end hvor længe vi bruger.

»I stedet for at fokusere meget på kvantitet bør vi se på kvaliteten af den tid, vi bruger. Man kan få meget positivt ud af at være online. Både socialt, kreativt og i forhold til at lære nyt,« siger Emilie Hendel Møller.

(ARKIV) Telefonerne er blevet en stor del af vores liv, men er de. (Photo by LOIC VENANCE / AFP) Foto: LOIC VENANCE Vis mere (ARKIV) Telefonerne er blevet en stor del af vores liv, men er de. (Photo by LOIC VENANCE / AFP) Foto: LOIC VENANCE

Og derfor er antallet af minutter brugt på telefonen ikke en særlig god indikator for, om skærmtiden bidrager med noget positivt – eller det modsatte.

Derimod skal man mærke efter, hvordan den tid, vi bruger foran skærmen, påvirker os, råder Emilie Hendel Møller.

»Man ved fra undersøgelser, at når man taler om fomo (fear of missing out – eller frygten for at gå glip af noget, red.), så vokser følelsen af fomo i takt med den tid, man tilbringer på sociale medier. Jo mere man bliver eksponeret for alt det, alle andre laver, desto mere bliver man mindet om alt det, man ikke selv er en del af, og man har tendens til at glemme, at det er et øjebliksbillede.«

Samtidig er mange apps på smartphones designet til, at vi skal fortsætte med at scrolle, mens notifikationerne minder os om at tjekke dem.

»Det er naturligt, at vi reagerer på det, og at det forstyrrer os. Mange unge har også en opfattelse af, at de skal reagere, når de får en notifikation, og svare med det samme, og det kan virke stressende.«

Derfor kan det sagtens give mening at sætte en apptimer på sin telefon, fortæller Emilie Hendel Møller.

Ligesom det kan give mening at tænke over, hvad vi bruger vores skærmtid til, og hvad det giver os.

»Der, hvor det bliver problematisk, er, hvis det tager noget energi og tid fra at være nærværende i vores relationer eller andre steder i vores hverdag – som i skolen eller på arbejdet,« siger Emilie Hendel Møller.

Daniella Hansen oplever, at hun har fået et bedre forhold til skærmtid, men overvejer igen at slette Facebook i en periode.

»Så længe det er aktivt, så ligger det ligesom i baghovedet, at det er der, men det er meget begrænset, hvad jeg reelt får ud af at være på Facebook,« siger Daniella Hansen.

Hun er også ked af, at telefonerne er kommet til at fylde så meget, når vi er sammen med hinanden.

»Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke har samme nære kontakt. At de ikke bare ligger på lydløs, hvis man samles til juleaften eller fødselsdag. Så sidder forskellige familiemedlemmer på skift og kigger ned i telefonen, og man er bare ikke til stede på samme måde, hvis man sidder og koncentrerer sig om nogle andre end dem, man rent faktisk sidder sammen med.«